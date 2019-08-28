Top con giáp đầu tư thua lỗ, bị lừa gạt cả tiền lẫn tình, vướng kiện tụng trong tháng 9

Mùi thuộc con giáp xui xẻo trong tháng 9. Vì tính cách ngây thơ, dễ tin người nên bạn bị kẻ xấu lừa gạt mất số tiền khá lớn. Thậm chí người đó còn bỏ trốn để lại cho bạn món nợ lớn, vướng phải kiện tụng tâm trạng không yên.

Thời điểm này, Mùi gặp khá nhiều kiếp nạn. Hết chuyện về tiền bạc lại thêm chuyện tình cảm cũng xảy ra vấn đề. Đối phương không thông cảm, luôn chỉ trích, trách móc bạn, vì vậy mà mối quan hệ dần rơi vào bế tắc, có thể dẫn đến chia tay.

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất gặp nhiều đại nạn trong tháng 9. Bạn không có tinh thần tập trung làm việc nên bị tiểu nhân rình rập hãm hại. Đặc biệt là những việc bạn làm đều bị người khác soi mói. Có người mách lẻo với cấp trên khiến công việc của bạn gặp nhiều rắc rối, không như bản thân mong muốn. Nhất là những người thân thiết với bạn nhất.

Tuất bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Có những người ngoài mặt nói cười nhưng bên trong lại rắp tâm hãm hại, chơi xấu bạn. Thậm chí còn đẩy bạn vào con đường bế tắc. Thế nên đừng tin tưởng người khác. Chuyện của mình đừng tâm sự với ai bởi họ không thật sự muốn giúp đỡ bạn.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp 2019, Mão là con giáp dịu dàng, tin tưởng người khác. Bạn khó thân thiết với mọi người. Nhưng một khi đã thân rồi thì tin người bất chấp. Vì tính cách đó mà bạn gặp nhiều rắc rối, bị tiểu nhân cản đường không thăng tiến được. Bạn hãy tập học cách đối diện và giải quyết vấn đề một mình, đừng dựa dẫm, nhờ vả bất cứ ai.

Mão gặp khá nhiều chuyện khó khăn và buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Bởi nếu không bạn sẽ gặp khá nhiều chuyện buồn phiền. Những người bạn yêu thương nhất lại đẩy bạn vào con đường khó tiến, khó lui. Vì vậy lời khuyên cho Mão là hãy đi chùa hành thiện tích đức để tâm thanh tịnh hơn, tiểu nhân cũng không có cơ hội quấy phá.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm