Top con giáp đầu tư thua lỗ, bị lừa gạt cả tiền lẫn tình, vướng kiện tụng trong tháng 9

Tâm linh - Tử vi 28/08/2019 15:37

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, vì tin người khác mà đầu tư thua lỗ, bị lừa gạt mất cả tiền lẫn tình, vướng phải kiện tụng nên sức khỏe suy sụp trong tháng 9.

Tuổi Mùi

Mùi thuộc con giáp xui xẻo trong tháng 9. Vì tính cách ngây thơ, dễ tin người nên bạn bị kẻ xấu lừa gạt mất số tiền khá lớn. Thậm chí người đó còn bỏ trốn để lại cho bạn món nợ lớn, vướng phải kiện tụng tâm trạng không yên.

con giap xui xeo 1
Mùi thuộc con giáp xui xẻo trong tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, Mùi gặp khá nhiều kiếp nạn. Hết chuyện về tiền bạc lại thêm chuyện tình cảm cũng xảy ra vấn đề. Đối phương không thông cảm, luôn chỉ trích, trách móc bạn, vì vậy mà mối quan hệ dần rơi vào bế tắc, có thể dẫn đến chia tay.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất gặp nhiều đại nạn trong tháng 9. Bạn không có tinh thần tập trung làm việc nên bị tiểu nhân rình rập hãm hại. Đặc biệt là những việc bạn làm đều bị người khác soi mói. Có người mách lẻo với cấp trên khiến công việc của bạn gặp nhiều rắc rối, không như bản thân mong muốn. Nhất là những người thân thiết với bạn nhất.

con giap xui xeo 2
Tuất bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Có những người ngoài mặt nói cười nhưng bên trong lại rắp tâm hãm hại, chơi xấu bạn. Thậm chí còn đẩy bạn vào con đường bế tắc. Thế nên đừng tin tưởng người khác. Chuyện của mình đừng tâm sự với ai bởi họ không thật sự muốn giúp đỡ bạn.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp 2019, Mão là con giáp dịu dàng, tin tưởng người khác. Bạn khó thân thiết với mọi người. Nhưng một khi đã thân rồi thì tin người bất chấp. Vì tính cách đó mà bạn gặp nhiều rắc rối, bị tiểu nhân cản đường không thăng tiến được. Bạn hãy tập học cách đối diện và giải quyết vấn đề một mình, đừng dựa dẫm, nhờ vả bất cứ ai.

con giap xui xeo 3
Mão gặp khá nhiều chuyện khó khăn và buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Bởi nếu không bạn sẽ gặp khá nhiều chuyện buồn phiền. Những người bạn yêu thương nhất lại đẩy bạn vào con đường khó tiến, khó lui. Vì vậy lời khuyên cho Mão là hãy đi chùa hành thiện tích đức để tâm thanh tịnh hơn, tiểu nhân cũng không có cơ hội quấy phá.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp càng lười biếng càng hốt lộc về nhà, tình duyên nở rộ như hoa trong 3 tuần tới

Top con giáp càng lười biếng càng hốt lộc về nhà, tình duyên nở rộ như hoa trong 3 tuần tới

Dưới đây là những con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tình duyên nở rộ như hoa, đặc biệt càng lười biếng càng hốt lộc vào nhà đổ đầy két sắt trong 3 tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tháng 9 tử vi 12 con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi