Sau Tết Trung Thu, những con giáp này tiền bạc tiêu tán, tình cảm rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 13/09/2019 15:37

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, tiền bạc tiêu tán, đầu tư bị người khác lừa gạt, tình cảm rạn nứt khiến bản mệnh rầu lo không yên sau Tết Trung Thu.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua Trung Thu, Tuất bắt đầu đối mặt với vô số thử thách đặt ra trước mắt. Nhất là trong công việc, bạn ôm đồm quá nhiều việc nhưng lại không có kết quả tốt. Điều này khiến bạn đánh mất lòng tin và uy tín với cấp trên. Vì vậy mà Tuất không còn được trọng dụng hay tin tưởng như trước đây.

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Tuất là con giáp xui xẻo, gặp nhiều biến cố sau Tết Trung Thu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó vấn đề tiền bạc cũng gặp khá nhiều trục trặc. Bạn tin tưởng bạn bè đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên tiền bạc tiêu tán. Con đường sự nghiệp của bạn không mấy khởi sắc. Nói chung khi bước qua thời điểm Trung Thu, vận trình của bạn xuống dốc trầm trọng, khó khăn ập đến liên tục, không sao thoát được.

Tuổi Mùi

Mùi thuộc con giáp xui xẻo khi bước qua Tết Trung Thu. Đôi khi bạn nằm không cũng dính đạn, kẻ xấu luôn tìm cách hãm hại khiến vận trình của bạn gặp nhiều trở ngại. Trong khoảng thời gian này, bạn nên nhìn trước ngó sau, thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không gặp rắc rối.

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Mùi vướng phải nhiều rắc rối khiến bản mệnh lận đận không yên - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là khi có ai ngỏ lời muốn bạn tham gia đầu tư, hãy từ chối ngay. Bởi đây không phải là thời điểm tốt để bạn tham gia vào những lĩnh vực xa lạ. Mới đầu sẽ có nhiều tiến triển tốt, nhưng về sau sẽ bị lừa gạt, mất hết tiền. Vì vậy đừng dại tin tưởng, nghe lời của người khác mà chuốc buồn phiền về cho mình.

Tuổi Mão

Mão từ con giáp giàu sang biến thành con giáp đen đủi. Vì vậy đừng ngồi lê đôi mách chuyện của thiên hạ. Khoảng thời gian sau Tết Trung Thu, bạn sẽ vướng phải nhiều cục diện khó khăn. Bản mệnh gặp nhiều rắc rối trong chuyện công việc lẫn tình cảm. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp xa lánh, cấp trên quở trách.

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Mão gặp nhiều khó khăn về công việc lẫn tình cảm sau Tết Trung Thu - Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn của bạn không có ai giúp đỡ. Thậm chí còn bị người khác nói xấu sau lưng. Bên cạnh đó bạn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên gây ra nhiều mâu thuẫn với những người xung quanh.

Chuyện tình cảm của bạn không như ý muốn, cả hai bất đồng quan điểm nên thường xuyên cãi vã. Thậm chí còn có sự xuất hiện của kẻ thứ ba khiến mối quan hệ của bạn lung lay. Nếu không đủ bản lĩnh giữ nhau sẽ sớm đường ai nấy đi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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