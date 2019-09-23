Top con giáp 3 NHẤT, giàu có nhất, nhiều tiền nhất, quyền lực nhất khi bước sang tháng 10

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu tuy không xuất thân trong gia đình đủ đầy, nhưng bạn có ý chí và nghị lực. Bạn luôn được mọi người yêu mến bởi sự nhiệt tình, giỏi giang của bản thân. Dậu vượt nghèo khó vươn lên giàu có nhất trong tháng 10.

Thời điểm này, bạn hô mưa gọi gió, làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ, không sợ gặp thất bại. Bạn có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc bằng hai bàn tay trắng. Có thể nói từ khi bước sang tuổi 30, bạn sẽ sớm nhận được nhiều lộc trời ban. Vận trình vô cùng hanh thông và thuận lợi, tiền cứ đều đặn đổ về không sợ thiếu hụt.

Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn trong mọi chuyện. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được cấp trên trọng dụng. Khi bước sang tháng 10, sự nghiệp của bạn sẽ thăng hoa rực rỡ, cơ hội thăng chức, kiếm tiền cứ đổ về liên tục.

Thân là con giáp giỏi giang, kiếm được tiền tỷ trong tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy mà vận trình của Thân một bước lên mây, giữ chức vị cao nhất khiến ai cũng ganh tỵ, ngưỡng mộ. Thân có tài giao tiếp khá nên được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Thời gian trước, vận trình của bạn gặp khá nhiều biến cố, làm gì cũng không thuận lợi. Tuy nhiên khi bước sang tháng mới, tài lộc, tình duyên cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp giàu nhất, quyền lực nhất, nhiều tiền nhất trong tháng 10. Những kế hoạch của bạn đều mang lại thành quả lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Thời gian trước còn khó khăn, chật vật chuyện tiền bạc nhưng khi bước sang tháng mới, mọi chuyện dần sáng sủa hơn.

Tuất có bản lĩnh đánh bay tiểu nhân xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không còn sợ ai đâm sau lưng, cũng chẳng còn phải lo lắng người khác cản đường thăng tiến. Bởi con đường quan lộ của bạn vô cùng thăng hoa, bạn có đủ bản lĩnh để đánh bay những kẻ chơi xấu mình. Nhờ vào sự thông minh, mưu trí mà vận trình của bạn như diều gặp gió, càng thổi càng bay cao, bay xa, trở thành con giáp giàu sang trong tháng 10.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm