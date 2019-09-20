Phụ nữ sinh vào những khung giờ vàng này cả đời vô lo vô nghĩ, giàu sang phú quý ngút trời

Tâm linh - Tử vi 20/09/2019 16:17

Sinh vào những khung giờ vàng này, người phụ nữ có mệnh giàu sang, sống vô lo vô nghĩ, cả đời không nặng đầu về chuyện tiền bạc.

Nếu sinh vào những khung giờ này, phụ nữ có số giàu sang, tiền hết rồi lại đầy. Dù lâm vào tình cảnh khổ cực, vất vả đến mấy, họ cũng vượt qua được. Càng về tuổi trung niên, họ càng có cuộc sống giàu sang khiến nhiều người mơ ước.

Sinh vào giờ Tý (23h-1h)

Sinh vào khung giờ này thường là phụ nữ có mệnh giàu sang. Bạn biết cách đối nhân xử thế, luôn khiến người khác có cảm giác an tâm, vui vẻ khi ở bên cạnh. Trong công việc, bạn nhiệt huyết, luôn làm việc hết mình, có mục tiêu rõ ràng.

phu nu co menh giau sang 1
Phụ nữ có mệnh giàu sang thường sinh vào giờ Tý - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều tài lẻ nên được mọi người yêu mến. Trong chuyện tình cảm, bạn là người quyết đoán, yêu được buông được, không bi lụy. Phụ nữ sinh vào khung giờ này có khả năng nhìn xa trông rộng, lường trước khó khăn. Nhờ vậy mà bạn ít gặp khó khăn hay rắc rối trong sự nghiệp.

Sinh vào giờ Thìn (7h-9h)

Thời điểm này là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Đây là thời điểm bắt đầu một ngày mới, nắng gió hòa hợp, không khí vô cùng dễ chịu. Sinh vào khung giờ này, phụ nữ có mệnh tốt, tính cách đáng yêu, dễ gần, được mọi người yêu mến.

phu nu co menh giau sang 2
Phụ nữ sinh vào khung giờ này có sự nghiệp rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp lần đầu tiên, bạn có thể chiếm được lòng tin và tình cảm của người khác ngay. Không những vậy, bạn còn khá khéo léo trong chuyện làm ăn. Những người kinh doanh thường có duyên, được nhiều người tin tưởng. Người làm công ăn lương được sếp trọng dụng, đồng nghiệp yêu quý. 

Sinh vào giờ Thân (15h-17h)

Cuộc đời người sinh vào giờ này thường có quý nhân giúp đỡ. Dù gặp bao nhiêu kiếp nạn, họ cũng có thể vượt qua. Họ giàu ý chí nên làm việc rất nhiệt huyết. Những mối quan hệ của họ khá tốt, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

phu nu co menh giau sang 3
Phụ nữ mang mệnh tốt, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi mở miệng, họ luôn mang lại nhiều niềm vui cho người đối diện. Thời trẻ có hơi vất vả nhưng khi bước sang tuổi 30, cuộc sống của họ vô cùng suôn sẻ. Muốn tiền có tiền, muốn hạnh phúc có hạnh phúc khiến ai cũng ganh tỵ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phụ nữ thuộc con giáp này, trời sinh phúc lớn mệnh lớn, sau những khó khăn sẽ được đền đáp xứng đáng, sớm muộn gì cũng giàu có phát tài

Phụ nữ thuộc con giáp này, trời sinh phúc lớn mệnh lớn, sau những khó khăn sẽ được đền đáp xứng đáng, sớm muộn gì cũng giàu có phát tài

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống tuy vất vả gian truân nhưng sau tất cả đều được đền đáp xứng đáng, có khi còn lời gấp bội.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ giàu sang phụ nữ có mệnh tốt tướng mạo phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 45 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi