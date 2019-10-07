Top con giáp hễ tăng thêm 1kg, tiền đổ về gấp 10 lần, đếm mỏi tay trong 2 tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi nhận được nhiều lộc trời ban. Trong 2 tuần tới, cơ hội kiếm tiền tỷ sẽ đổ về giúp bạn thoát được kiếp nghèo khổ, bỗng chốc giàu sang trong nháy mắt.

Nếu ai đang có ý định giảm cân thì hãy bỏ ngay đi. Bởi vận trình của bạn càng tăng cân sẽ càng vượng sắc. Tăng 1kg, số tiền bạn kiếm được sẽ tăng lên gấp mười lần. Tiền đẻ ra tiền chất thành núi trong 2 tuần tới.

Càng tăng cân, bạn càng có nhiều nguồn tiền khủng đổ về. Đây là thời điểm, bạn sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy nắm bắt cơ hội này để đạt được nhiều thành tựu mà bản thân mong muốn. Càng sở hữu thân hình mũm mĩm, bạn sẽ càng trở thành con giáp may mắn bậc nhất hốt hết tiền của thiên hạ.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giàu nhất trong 2 tuần tới. Trời sinh bạn có vận trình may mắn, làm gì cũng gặp được sự giúp đỡ của ơn trên. Bên cạnh đó, Mão cũng đừng nghĩ đến chuyện giảm cân cho có vóc dáng thon gọn như người khác.

Mão càng tăng cân càng có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cứ ăn những món mình thích, bởi bạn càng tăng cân, tỷ số vận may về tiền bạc sẽ càng tăng lên. Mão nhất định sẽ giàu sang bậc nhất, có thể leo lên vị trí mà ngàn người mơ ước.

Thời điểm này, bạn đánh đâu thắng đó, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng gặt hái được nhiều thành quả xứng đáng. Tiền bạc đổ về như nước, đến bản thân bạn cũng thấy choáng váng.

Tuổi Dần

Dần là con giáp giàu sang, cực may mắn về vấn đề tiền bạc, tình duyên trong 2 tuần tới. Những việc bạn làm đều được công nhận, thành quả mà bạn đạt được khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dần có nhiều cơ hội thăng tiến trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ai đó chê bai về thân hình mũm mĩm của bạn, hãy bỏ ngoài tai. Đừng vì những lời đó mà khiến bản thân phải ăn uống kham khổ. Bởi mũm mĩm là phúc tướng giúp bạn có vận may trong vấn đề tiền bạc. Càng béo, bạn càng có được nhiều cơ hội kiếm tiền. Cân nặng của bạn sẽ tỷ lệ thuận với số tiền mà bạn kiếm được nhân thêm mười lần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm