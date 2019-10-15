Top con giáp nữ xinh đẹp nhất quả đất, hậu vận trúng lộc lớn của ơn trên ban

Hợi sống hiền lành, thường hành thiện tích đức nên gặp nhiều kiếp nạn vẫn vượt qua. Cuộc sống của bạn luôn tràn ngập sự yêu mến và ngưỡng mộ. Từ khi sinh ra, con giáp nữ tuổi Hợi đã đốn gục người khác bởi vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Hậu vận, bạn trúng quả lớn của ơn trên ban cho. Hợi tha hồ hưởng thụ cuộc sống nhung lụa mà ngàn người mơ ước. Bạn chỉ cần ngồi không rung đùi, tiền cũng sẽ đổ về không ngừng nghỉ.

Thời trẻ nhờ ngoại hình ưa nhìn, bạn được nhiều người chú ý. Hợi luôn trở thành trung tâm nổi bật giữa đám đông. Vì vậy mà bạn có được công việc như mong ước, tiền bạc không phải lo túng thiếu.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, tinh tế nên Thần Phật ưu ái mang đến nhiều lộc lá ở hậu vận. Thời trẻ có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn về chuyện tiền bạc hoặc tình cảm. Nhưng hậu vận, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn. Nhất là sau khi kết hôn, vận trình của bản mệnh khởi sắc vượt trội, không còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Sửu có nhiều lộc khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Sửu khi bước sang tuổi trung niên, vận trình bắt đầu thay đổi, muốn tiền có tiền, muốn cuộc sống bình yên sẽ có cuộc sống bình yên. Bạn chẳng còn phải lo lắng bị tiểu nhân hãm hại hay nói xấu sau lưng mình. Đặc biệt càng về già, bạn sẽ càng sở hữu nhan sắc mặn mà khiến nhiều người phải ganh tỵ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ sống khá bí ẩn. Bạn luôn xây dựng “bức tường” bảo vệ mình, ít khi tiếp xúc với người khác. Khi còn trẻ, bạn là mỹ nhân vạn người mê nhưng lại khá lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận.

Tỵ là con giáp vạn người mê - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn là con giáp mạnh mẽ, thông minh có thể đối mặt với nhiều thử thách đến với mình. Từ nhỏ bạn đã có tính tự lập cao nên không nhờ vả hay dựa dẫm người khác. Đây là nét quyến rũ chết người khiến bạn được nhiều người theo đuổi.

Vận trình của Tỵ khi đến tuổi trung niên sẽ vô cùng khởi sắc. Mọi thứ bước vào giai đoạn ổn định nên Tỵ tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, đi du lịch và làm đẹp theo ý mình muốn. Tỵ không còn lo lắng về cơm áo gạo tiền hay những khoản nợ chất chồng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm