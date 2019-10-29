Bước sang tháng 11, những con giáp khổ cùng cực vươn lên thành đại gia, dư dả mua nhà mua đất

Tâm linh - Tử vi 29/10/2019 15:10

Dưới đây là những con giáp may mắn, vượt khó thành công, từ tay trắng bỗng dưng trở thành đại gia, trở nên giàu sang, nắm trong tay nhiều sổ đỏ, đất đai giá trị.

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi hiền lành, thật thà. Nhờ vậy mà bạn được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu mệnh từ nhỏ đến lớn. Khi còn nhỏ, bạn được cha mẹ cưng chiều, không để chịu khổ. Khi lớn lên, bạn có công ăn việc làm đàng hoàng, không phải sống cảnh thiếu thốn.

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Hợi là con giáp may mắn trong tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói vận mệnh của Hợi đỏ rực, tiền tình đều không thiếu. Nhất là trong tháng 11 này, bạn sẽ có nhiều cơ hội về tiền bạc. Chỉ cần ngồi không, bạn cũng hưởng được nhiều phúc lộc trời ban.

Hợi bỗng dưng nổi tiếng, trở thành đại gia khiến ai cũng nể phục. Trong thời điểm này, bạn tậu được nhiều mảnh đất có giá trị lớn. Không những thế chuyện làm ăn cũng vượng sắc, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Hợi trở thành con giáp may mắn bậc nhất trong tháng 11 này.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp siêng năng, chăm chỉ, luôn phấn đấu hết mình trong công việc. Tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng bạn vẫn vươn lên trở thành đại gia nhờ vào thực lực của mình.

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Dậu gặp được quý nhân giúp đỡ nên vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, trong công việc, Dậu nhiệt tình, nỗ lực hết mình nên được cấp trên trọng dụng. Trong tình cảm, bạn có mối tình khắc cốt ghi tâm khiến ai cũng ganh tỵ. Trong tháng 11 này, Dậu sẽ trở thành con giáp giàu có nhất.

Bạn không còn gặp nhiều khó khăn như trước. Đổi lại bạn nhận được nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư trước đây. Dậu nắm trong tay khối tài sản lớn, nằm không hưởng lộc trời ban, không lo túng thiếu.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, sáng tạo và độc lập. Bạn khá mạnh mẽ, luôn làm việc một mình mà không sợ bất cứ ai hãm hại. Trong tháng 11 này, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình.

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Ngọ thông minh nên có thể trở thành lãnh đạo giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ nắm bắt cơ hội để có được sự tín nhiệm của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Chắc chắn chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tăng cao. Ngọ gặp khá nhiều cơ hội tốt trong công việc.

Được quý nhân phù trợ hết mình nên bạn muốn tiền có tiền, muốn công danh có công danh. Thời điểm này, bạn sẽ nắm trong tay khối tài sản tiền tỷ, nhiều sổ đỏ, đất đai. Điều này giúp bạn trở thành đại gia khét tiếng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Dưới đây là những con giáp giàu sang, may mắn, công việc hanh thông, tiền tài đổ về như nước khiến nhiều người hờn đỏ mắt trong tháng 11.

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