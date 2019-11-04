Top con giáp nên ăn chay niệm Phật, đi chùa để vượt nạn hao tài tốn của, nguy cơ mất việc trong 49 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện tiền bạc của Mão không mấy ổn định, lúc lên lúc xuống. Khi thì có rất nhiều tiền nhưng lại tiêu xài, thất thoát hết. Do bạn tin tưởng người khác nên cho vay mượn, vì vậy số tiền dành dụm bấy lâu nay không cánh mà bay. Thậm chí còn bị người ta quay lại chơi xấu, đâm sau lưng khiến bạn đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp của mình.

Những người tuổi Mão gặp nhiều nạn trong 49 ngày tới. Việc bạn làm đều không mang lại thành quả mà bản thân mong muốn. Công sức của bạn đổ sông đổ biển, không được công nhận. Thậm chí còn bị mất tiền, tệ nhất là có nguy cơ mất công việc mà bản thân yêu thích. Lời khuyên cho Mão là nên đi chùa hành thiện tích đức, giúp đỡ người nghèo để dễ dàng vượt qua kiếp nạn trước mắt.

Thân là con giáp thông minh nhưng cũng không tránh khỏi họa thị phi trong 49 ngày tới. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp nói xấu, mất điểm trong mắt cấp trên. Những mối quan hệ làm ăn cũng không bền vững. Những dự án mà bạn phụ trách đều xảy ra trục trặc khiến bản mệnh lận đận, mệt mỏi không yên. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

Thân thông minh nhưng vẫn bị lừa gạt mất tiền - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, bạn còn gặp nhiều chuyện không vui trong gia đạo. Anh chị em trong gia đình cự cãi, tranh chấp với nhau. Những áp lực đến cùng một lúc khiến tinh thần của bạn suy giảm thậm tệ. Nếu cứ giữ tinh thần mệt mỏi, sa sút này, bạn sẽ gặp phải nhiều điều tệ hại trong công việc, có thể sẽ mất việc, cách chức.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp chăm chỉ, cần cù. Nhưng 49 ngày tới không phải là ngày phong thủy giúp vận trình của bạn vượng sắc. Những việc bạn làm đều không mang lại kết quả tốt. Vì quá tin tưởng những người xung quanh mà bạn vô tình mang họa cho mình. Tiền bạc bạn cho mượn đều không cánh mà bay, công việc cũng lao đao, lận đận khó giữ.

Thìn đề phòng tiểu nhân hãm hại trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Thìn là đề phòng những mối quan hệ xung quanh mình. Đồng thời cũng nên đi chùa, ăn chay niệm Phật vào những ngày Rằm để tích được nhiều phúc đức cho bản thân. Không những vậy, việc bạn hành thiện sẽ giúp gia đạo bình an, khỏe mạnh, không có tiểu nhân nào dám hãm hại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm