‘Giàu vì bạn, sang vì vợ’, đàn ông lấy được người phụ nữ sở hữu 3 đặc điểm này đổi đời trong chớp mắt

Có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, đàn ông chỉ cần lấy được người phụ nữ có đầy đủ 3 đặc điểm này thì cuộc đời không lo nghèo khổ. Dù có rơi xuống đáy vực thẳm, thất bại ê chề, họ cũng vươn lên đổi đời trong chớp mắt.

Trong công việc, họ cực kỳ độc lập và bản lĩnh, luôn tự giải quyết vấn đề. Trong chuyện tình cảm, họ là người lý trí, yêu được buông được và hỗ trợ hết lòng cho nửa kia của mình.

Đây là đặc điểm của phụ nữ may mắn, có số giàu sang. Họ là người thông minh, lanh lợi, làm việc gì cũng suy trước tính sau. Nếu còn độc thân, họ là người phụ nữ bản lĩnh , có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Những việc họ làm đều được mọi người nể phục, ngưỡng mộ.

Nếu đã có gia đình, họ sẽ mang lộc đến cho chồng con. Những người đàn ông nào cưới được họ cực kỳ may mắn, từ trắng tay cũng tạo dựng được sự nghiệp lớn khiến ai cũng nể phục.

Đặc biệt, ở tai ép sát có nốt ruồi thì vận may lại càng tăng lên gấp trăm lần. Những người sở hữu đặc điểm này thường mang mệnh phụ nữ vượng phu ích tử, cả đời mang may mắn, tiền của cho chồng con.

Nhân trung dài, rõ

Nhân trung thể hiện khả năng sinh sản của người phụ nữ. Nếu nhân trung dài và sâu, phụ nữ sẽ sinh được những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Phụ nữ có nét tướng này vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn độc thân, họ là người bản lĩnh, có sự nghiệp lớn. Khi kết hôn, họ chấp nhận lùi về sau làm hậu phương cho chồng nhưng vẫn có tiếng nói và được nể trọng. Nếu chồng nghe lời vợ thì chắc chắn sẽ ăn nên làm ra, tiền của chất thành núi.

Bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn

Phụ nữ có bàn chân nhỏ là người may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nét tướng này thường có nhiều may mắn. Không những vậy họ còn mang lại phúc khí cho chồng con. Ai cưới được họ, ắt hẳn đã tu bảy kiếp và hành thiện tích đức rất nhiều. Đặc biệt những người sở hữu bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn thường rất xinh đẹp, có tài ăn nói và luôn được lòng mọi người xung quanh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm