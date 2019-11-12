Top con giáp nữ có tài rót tiền tỷ vào nhà, giúp chồng thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 12/11/2019 16:24

Dưới đây là những con giáp nữ bản lĩnh, có tài rót tiền tỷ vào nhà, giúp chồng ăn nên làm ra, gia đình hưng thịnh, giàu sang khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Mão

Mão là con giáp nữ hiền lành, lương thiện lại có tài ăn nói khéo léo. Vì vậy bạn được nhiều người yêu mến, nhất là được chồng yêu chiều như bà hoàng. Từ nhỏ bạn đã có số may mắn, không bao giờ thiếu tiền bạc. Đến khi lấy chồng còn giúp gia đình ăn nên làm ra, hưng thịnh, vượng sắc. Thế nên bạn được chồng cưng chiều số một. Ai cũng hờn đỏ mắt với cuộc sống giàu có, hạnh phúc của bạn.

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Mão là con giáp nữ giỏi việc nước đảm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão không chỉ giỏi giang việc nước mà còn đảm việc nhà. Bạn biết cách vun vén hôn nhân, biết giữ chồng nên lúc nào gia đình cũng ấm êm hạnh phúc. Đặc biệt cuộc sống về già của hai vợ chồng sẽ vô cùng sung túc, được con cháu yêu mến, kính nể.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có tài nhìn xa trông rộng. Trước khi bắt tay làm việc gì, bạn thường cân nhắc kỹ càng, không phạm phải bất cứ sai lầm gì. Vì vậy đây là tính cách tốt giúp chồng bạn ăn nên làm ra, có sự nghiệp hiển hách. Người đàn ông nào cưới được bạn làm vợ, phúc đức ba đời, cuộc sống không cần phải lo nghĩ.

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Thìn có cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến tuổi trung niên, hai vợ chồng bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc. Tiền bạc đổ về tiêu xài không hết, thậm chí còn dư dả hưởng già, không phải sống dựa vào con cháu. Có thể nói những người tuổi Thìn luôn mang lại may mắn cho gia đình. Có số vượng phu ích tử nên bạn mang đến sự thành công, tiền tài, của ăn của để cho chồng con.

Tuổi Tý

Tý là con giáp bản lĩnh, có thể một mình giải quyết hết những vấn đề mà không cần đến sự trợ giúp của ai. Nhờ vào sự may mắn trời cho, bạn có cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng yêu thương. Trong gia đình, bạn không cần làm gì quá nặng nhọc. Mọi việc đều được chồng san sẻ, giúp đỡ.

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Tý được chồng yêu thương, cưng chiều - Ảnh minh họa: Internet

Vì mang may mắn đến cho gia đình nên bạn được chồng chiều chuộng số một. Được cát tinh chiếu mệnh nên gia đình bạn lúc nào cũng có lộc, tiền bạc tiêu xài không hết. Thậm chí còn dư dả mua nhà, mua đất, đầu tư bất động sản khiến nhiều người ganh tỵ, hờn đỏ mắt. Về già, chồng bạn sẽ trở thành đại gia nhờ vào phúc đức của bạn. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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