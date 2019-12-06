Top con giáp 3 vượng: Vượng tài, vượng tình, vượng phu, sung sướng từ trong trứng nước

Ngọ là con giáp giàu có , sung sướng từ trong trứng nước. Từ khi còn nhỏ đã có cuộc sống sung túc, không lo cơm áo gạo tiền. Ngọ thông minh, tự lập nên từ trẻ đã có sự nghiệp lớn khiến ai cũng nể phục. Bạn có khả năng mang may mắn, tiền bạc cho người khác. Khi còn độc thân, bạn mang lộc về cho gia đình, bạn bè.

Đến khi kết hôn, bạn có số vượng phu ích tử, mang nhiều lộc lá, bình an đến cho chồng con. Nhờ vậy mà Ngọ được chồng yêu thương, có số hưởng vinh hoa phú quý. Càng về hậu vận, cuộc sống càng giàu có, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Không những vậy sức khỏe của bạn cũng vô cùng tốt, ít khi bệnh vặt. Bạn được Thần Phật che chở nên thường mắc bệnh nhẹ.

Mão là con giáp giàu sang, có tính cách sôi nổi, nhiệt tình nên dễ thành công trong sự nghiệp. Phụ nữ tuổi Mão được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn luôn được quý nhân che chở, nâng đỡ nên làm gì cũng thành công. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn thu hút được sự chú ý của người khác phái. Khi còn độc thân, bạn được nhiều người theo đuổi.

Mão vượng phu ích tử, được chồng con cưng chiều - Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền bạc cũng vô cùng vượng sắc. Khi kết hôn, bạn có cuộc sống hôn nhân viên mãn, được chồng yêu thương, con kính nể. Cuộc đời của Mão hội tụ đủ 3 vượng, vượng tài, vượng phu vượng tình. Vì vậy mà vận trình của bạn thăng tiến không ngừng. Càng về già sẽ càng có phúc lộc trời ban.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý sống tình cảm nên có nhiều mối quan hệ tốt. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ hết sức. Trong chuyện tình cảm, ai cũng đối xử chân thành với bạn. Khi kết hôn, bạn có khả năng giúp chồng xây dựng sự nghiệp. Đàn ông từ tay trắng cũng có thể làm nên nghiệp lớn khi lấy vợ tuổi Tý. Vợ chồng về già sẽ có cuộc sống sung túc, được con cháu cung phụng, yêu mến.

Tý mang may mắn đến cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình nào có phụ nữ tuổi Tý luôn nhận được nhiều lộc tiền bạc lớn. Tý có số vượng phu ích tử nên có cuộc sống giàu sang, mang lại vượng khí lớn cho mái nhà của mình. Bạn không chỉ có khả năng tạo sự nghiệp cho bản thân mà còn giúp chồng ăn nên làm ra.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm