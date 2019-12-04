Top con giáp ngốc nghếch hưởng thái bình, không ganh đua, sân si nhưng vẫn có lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 04/12/2019 06:00

Dưới đây là những con giáp lương thiện, ngốc nghếch hưởng thái bình, cả đời không sân si, ganh đua với bất cứ ai nhưng vẫn có cuộc sống đủ ăn đủ mặc.

Tuổi Mão

Mão là con giáp lương thiện, thường xuyên giúp đỡ người khác nên được Thần Phật che chở. Bạn biết cách giao tiếp, luôn nhường nhịn những người xung quanh. Vì vậy mà luôn nhận được nhiều sự ưu ái của mọi người.

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Mão là con giáp lương thiện được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mão luôn suy nghĩ cho người khác, không bao giờ làm ai tổn thương. Trong công việc, bạn luôn nỗ lực hết mình. Tuy không quá thông minh nhưng bạn thật thà, chân chất, ai cũng thích tính cách này của bạn. Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận được nhiều may mắn trời ban.

Cuộc đời của bạn bình yên, không phải lo nghĩ quá nhiều. Gặp nạn lớn đến mấy cũng đều vượt qua, không thất thoát nhiều tiền bạc. Đặc biệt trong hôn nhân, nam tuổi Mão là trụ cột, luôn yêu thương, đối xử tốt với vợ con, là người chồng, người cha mẫu mực. Nữ tuổi Mão dịu dàng, luôn chăm sóc, tận tụy vì chồng con.

Tuổi Hợi

Hợi từ khi sinh ra đã được Thần Phật che chở nên cuộc đời an nhiên. Bạn được trời ban nhiều phúc lành, cuộc đời không bao giờ gặp khó khăn. Khi có kẻ hãm hại, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ, giúp vượt qua. Vì vậy mà vận tiền tài của bạn vô cùng vượng sắc.

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Hợi nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không quá thông minh, toan tính trong mọi việc nhưng lúc nào cũng nhận được may mắn trời cho. Nhờ vào sự lương thiện, tâm trong sáng mà bạn nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người. Hợi nên biết quý trọng tình cảm này và đền đáp xứng đáng.

Về phương diện tình cảm, bạn sẽ có cuộc hôn nhân như ý. Thời trẻ vô cùng đào hoa, về già có một mái nhà đầm ấm, vợ chồng, con cái yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Tuổi Thân

Thân là con giáp hiền lành. Bạn không bao giờ tìm cách chê bai hay nói xấu người khác. Cuộc đời của bạn trôi qua vô cùng bình yên, ít gặp sóng gió. Vì tâm hướng Phật, luôn hành thiện tích đức nên phúc báo của bạn rất nhiều. Bạn có cuộc sống đủ ăn đủ mặc, không quá giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Bởi tính cách lương thiện mà cuộc đời của bạn vô cùng bình yên.

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Thân là con giáp hiền lành được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Thân là con giáp đa sầu đa cảm. Vì vậy mà mối quan hệ của bạn vô cùng lãng mạn, đẹp như chuyện cổ tích.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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