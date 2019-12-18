Top con giáp may mắn tề tựu: Sự nghiệp đỏ rực, tình duyên thăng hoa, sức khỏe dồi dào trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 18/12/2019 09:40

Dưới đây là những con giáp may mắn, sự nghiệp huy hoàng, tình duyên thăng hoa, đỏ rực, muốn gì được nấy, sức khỏe dồi dào trong đầu năm 2020.

Tuổi Tý

Tài lộc của Tý vào đầu năm 2020 có dấu hiệu tăng không ngừng. Bạn tha hồ đầu tư bất động sản, làm giàu trong chớp mắt. Những dự án trong năm mới của bạn cũng được thực hiện suôn sẻ, không xảy ra bất cứ vấn đề khó khăn gì. Nhờ quý nhân nâng đỡ nên vận trình của bạn vô cùng hanh thông.

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Tý được quý nhân giúp đỡ trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn được cấp trên công nhận khả năng. Có thể sẽ được tăng lương, thưởng trong năm mới. Trong chuyện tình cảm, ai cũng tìm được một nửa của cuộc đời mình.

Vì vậy mà cuộc sống của bạn thêm màu sắc, ý nghĩa. Đặc biệt sức khỏe của bạn vô cùng dồi dào, không bị ốm vặt. Nói chung Tý sẽ có một năm mới may mắn tề tựu khiến ai cũng hờn đỏ mắt, ganh tỵ với những gì bạn đạt được.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp may mắn trong năm 2020. Bạn thoát khỏi tình trạng thiếu tiền, thiếu nợ phải vay mượn khắp nơi. Khó khăn năm cũ đã qua đi, bạn chuẩn bị đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Trong năm mới, bạn sẽ nhận được nhiều lời khen, phần thưởng.

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Sửu nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vào sự chăm chỉ, nỗ lực của bản thân, tài năng của bạn được mọi người công nhận. Đồng nghiệp không còn công kích hay nói xấu sau lưng bạn. Bạn có khả năng biến thù thành bạn, dĩ hòa vi quý nên được mọi người yêu mến. Nói chung, Sửu là con giáp giàu có, tiền tiêu không hết trong năm mới. Bạn nên chuẩn bị để đón một năm đầy huy hoàng và rực rỡ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, sang năm mới, Dần càng có ý tưởng sáng tạo, được cấp trên đánh giá cao trong công việc. Nhờ vậy mà bạn được nhiều người tôn trọng, kính nể. Đây cũng là thời điểm huy hoàng giúp bạn thành công, kiếm được nhiều tiền, trở thành đại gia.

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Dần là con giáp may mắn trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Năm mới, bạn có sức khỏe tốt nên công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân thoát ế, người có gia đình, người yêu có tin tốt lành về tiền bạc, tha hồ mua sắm, đầu tư bất động sản để làm giàu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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