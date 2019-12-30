Top con giáp ngăn chặn tiểu nhân, một mình vươn lên giữ vị trí độc tôn trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 30/12/2019 14:22

Đây là những con giáp bản lĩnh, có thể đánh bay tiểu nhân đứng sau hãm hại, nói xấu mình, không chỉ vậy còn giữ được vị trí độc tôn trong năm 2020.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn bản lĩnh ngút trời, có thể đánh bay tiểu nhân đang có ý hãm hại mình bấy lâu nay. Nhờ vậy bạn vươn lên giữ vị trí cao trong tập thể, được mọi người công nhận, tôn trọng. Có thể nói cuộc sống của Thìn sẽ sang một trang mới. Không chỉ thuận lợi về công việc mà chuyện tình cảm cũng vượng sắc.

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Thìn là con giáp bản lĩnh trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Nữ nhận được nhiều lời tỏ tình, nam trở thành trung tâm nổi bật, đánh cắp trái tim nhiều thiếu nữ. Tuy nhiên bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn khiến bản thân đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đồng thời cũng nên tận dụng nhiều cơ hội tốt trong năm để kiếm tiền, thăng tiến như những gì bản thân mong muốn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp bản lĩnh. Tuy có vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng nhưng bạn lại cực kỳ cứng rắn với những kẻ có ý hãm hại mình. Vì vậy mà trong năm mới, không có ai dám đến gần hãm hại hay tìm cách chơi xấu bạn. Nghe danh bạn, họ chỉ muốn tránh thật xa, không dám tiếp xúc.

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Mão nhận được nhiều lời khen trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy mà những kế hoạch của bạn được tiến hành thuận lợi, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Bạn nên tận dụng cơ hội này để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. Chắc chắn bạn sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ, không cần phải nhờ vả dựa dẫm vào ai giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn bậc nhất trong năm 2020. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên bắt đầu có ấn tượng khá tốt về những đóng góp của bạn. Thế nên bạn làm gì cũng được yêu mến, ưu ái.

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Dậu kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2020 sẽ là bước ngoặt mới giúp bạn trở thành đại gia, có tiếng tăm được nhiều người ngưỡng mộ. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện hết tài năng mà bản thân có để gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc.

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng như mong đợi, không gặp quá nhiều khó khăn. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc nhiều người nên sẽ thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều cơ hội kiếm tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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