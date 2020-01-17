Top con giáp HƯỚNG THIỆN nên được bề trên ưu ái, trung niên vượng vận giàu sang vô đối

Mão là con giáp lương thiện , tâm lúc nào cũng trong sáng, không bao giờ có ý định hãm hại bất cứ ai. Nhờ vậy mà vận trình của bạn vô cùng tươi sáng, giàu có như bản thân mong muốn. Bạn có tâm hồn đẹp, luôn hành thiện tích đức, đi chùa cúng dường, giúp đỡ người khó khăn. Mọi người xung quanh luôn quý trọng tấm lòng đẹp đẽ của bạn.

Vì vậy dù có khó khăn cũng được giúp đỡ vượt qua, không thất thoát tiền bạc. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp giúp sức nên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí tốt. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được người yêu mình thật lòng, cả hai vô cùng tâm đầu ý hợp nên dễ dàng tiến đến mối quan hệ lâu dài.

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi nhận được nhiều sự ưu ái của cấp trên. Đồng nghiệp cũng yêu thương và giúp đỡ bạn hết mình. Có thể nói bạn là con giáp giàu có, muốn gì được nấy. Càng về hậu vận càng sáng chói, có cuộc sống sung túc, đầy đủ, không thiếu trước hụt sau. Cơ hội kiếm tiền của bạn đổ về liên tục, được bề trên yêu thương nên liệt vào danh sách “con nhà giàu”.

Mùi tích được nhiều công đức - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hoạt bát, cởi mở nên được nhiều người thích, đi đâu cũng được yêu thương. Đặc biệt chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều điều tốt lành. Bạn may mắn tìm được bạn đời đúng như những gì mình mong muốn. Cả hai sống với nhau đến đầu bạc răng long, không bao giờ có kẻ thứ ba xuất hiện cản trở.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp may mắn được trời Phật yêu thương, nâng đỡ. Từ nhỏ bạn đã được che chở, bảo bọc, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Đến khi lớn lên, bạn cũng nhận được nhiều sự ưu ái trong học tập lẫn công việc. Trời sinh Hợi có số làm giàu, kiếm tiền tỷ nên thường sẽ nắm giữ nhiều chức vụ lớn trong xã hội, tập thể.

Hợi được Thần Phật che chở - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được nhiều người nể trọng bởi tài ăn nói khéo léo, thấu tình đạt lý. Dù có thành công, bạn cũng không bao giờ kiêu ngạo hay hạ bệ người khác. Vì những đặc điểm tốt này mà hậu vận của bạn vô cùng hanh thông như ý, có cuộc sống giàu sang sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm