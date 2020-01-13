Cách cúng và những điều chưa biết về ông Công ông Táo theo chuyên gia phong thủy

Tâm linh - Tử vi 13/01/2020 15:38

Đây là những chia sẻ của chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) về cách cúng ông Công ông Táo đúng và đầy đủ nhất giúp gia đạo bình an, thịnh vượng.

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo được diễn ra vào 23 tháng Chạp. Vào ngày này, ông Định Phước Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời bẩm tấu những điều đã xảy trong suốt một năm của gia chủ.

Vì vậy mỗi nhà có cách cúng khác nhau với mong muốn ông Táo chỉ nói những điều tốt của mình. Dưới đây là cách cúng ông Công ông Táo đúng chuẩn theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy.

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Cách cúng ông Công ông Táo theo lời chuyên gia phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Những lễ vật cần có gồm hai bộ cá chép giấy (1 bộ đưa đi, 1 bộ rước về), bánh kẹo, hoa quả. Nơi tiến hành cúng kiếng phải được bố trí ở bàn thờ chính hoặc nơi trang trọng nhất trong nhà.

Theo chuyên gia phong thủy Uyên Mi, nhiều người quan niệm sai rằng Táo quân là thần giữ bếp núc nên thường bày trí lễ cúng ở bếp. Thực tế vị Táo quân canh giữ bếp núc được nhiều người biết đó là hai ông một bà, còn được gọi là Quỷ Quan Thần Táo. Còn ông Táo về chầu trời chỉ có một người được gọi là Định Phước Táo Quân, thần bảo hộ cho gia đình. 

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Gia chủ nên chuẩn bị 2 bộ cá chép giấy - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ngày 23 tháng Chạp nhằm cúng 3 vị thần: Thần Đất, Thần Nhà, Thần Bếp. Vì vậy việc cúng kiếng phải được cử hành ở nơi trang trọng nhất, chứ không phải dưới bếp. Gia chủ nên tránh việc cúng ở bếp vì chật chội, dơ, không thể hiện sự tôn trọng của mình đối với bậc bề trên.

Trước khi tiến hành cúng kiếng, gia chủ nên tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Khi khấn gia chủ phải vô cùng thành tâm: Khấn Định Phước Táo Quân khi đi mang hết những điều không hay, tiêu cực, xui xẻo trong năm cũ. Khi thưa với Ngọc Hoàng Thượng đế chỉ bẩm tấu những điều tốt lành trong gia đình. Sau đó, khi về hãy mang theo lộc của ơn trên ban tặng để gia đình êm ấm, thuận hòa.

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Sau khi cúng xong, gia đình nào cúng cá thật hãy phóng sinh ở sông lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tàn nhang, gia chủ khấn vái thành tâm rồi tạ lễ. Gia đình nào cúng cá thật nên mang ra sông lớn phóng sinh để tránh việc cá bị bắt lại hoặc không thể sống ở vùng nước nhỏ. Khi thả cá, tránh việc ném hoặc thả cá từ trên cao vì cá có thể chết. Việc phóng sinh để tạo phúc đức, nếu vướng phải những điều này là vô cùng xui xẻo.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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