Top con giáp vướng phải trò đỏ đen là công danh lụi bại, sự nghiệp ‘tiêu tùng’ trong Tết 2020

Theo tử vi 12 con giáp, nếu Mão vướng vào bài bạc trong năm 2020 sẽ thua trắng tay. Tiền của bạn không cánh mà bay trong những trò chơi tiêu khiển này. Vì vậy làm gì cũng nên dành cho mình con đường lui, vui thôi đừng vui quá mà vướng vào nghèo khổ.

Vì thua bạc nên bạn khá nóng tính gây sự và dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Lời khuyên cho Mão là nên tiết chế lại hành động của mình. Vui chơi ngày Tết nhưng phải biết giữ chừng mực, đừng đi quá xa làm ảnh hưởng đến vận khí cả một năm.

Tết 2020, vận trình của những người tuổi Mão ở mức trung bình. Tuy nhiên khi vướng vào cờ bạc lại tuột dốc không phanh, công danh sự nghiệp đều tiêu tan. Không những vậy còn ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, những mối quan hệ tốt xung quanh.

Tuổi Hợi

Theo tử vi mới nhất, những con giáp tuổi Hợi có mệnh giàu sang từ khi mới lọt lòng. Tuy nhiên tiền làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ biển khi vướng vào con đường cờ bạc ngày Tết. Bạn nên cẩn trọng trong việc này, có vui chơi cũng nên biết chừng mực mà dừng lại.

Hợi không nên vướng vào trò chơi đỏ đen ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Đừng hơn thua đến cùng mà tiền mất tật mang, đổ nợ ngay trong những ngày vui. Bên cạnh đó bạn cũng nên giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, đừng thức quá khuya. Nếu không, qua Tết, bạn sẽ mắc phải những bệnh liên quan đến tim mạch, bao tử…

Chuyện tình cảm của Hợi trong năm 2020 vô cùng rực rỡ. Người độc thân tìm được người như ý. Người có gia đình sớm nhận được nhiều tin vui về đường con cái. Nói chung vận tình duyên của bạn không có quá nhiều rắc rối.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp xui xẻo trong năm 2020 khi vướng phải cờ bạc. Những người tuổi Thìn có máu liều lĩnh, làm gì cũng hiếu thắng, bốc đồng. Vì vậy mà khi vướng phải cờ bạc, bạn sẽ không nghĩ đến hậu quả. Ngày Tết này, bạn sẽ thua đậm, trắng tay trong nháy mắt.

Thìn nên cẩn trọng trong cách hành xử, lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Những vụ đầu tư làm ăn của bạn cũng không vượng sắc hay có quá nhiều tin tốt lành. Còn về mặt tình cảm cũng không nhận được nhiều điềm báo tốt đẹp. Người độc thân vẫn ế thêm năm nữa. Người có gia đình, vợ chồng cãi vã mâu thuẫn. Điều này khiến ngày Tết của bạn vô cùng nặng nề và mệt mỏi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm