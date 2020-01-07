Cách dọn dẹp bàn thờ đúng chuẩn theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy để gia đạo bình an, sung túc

Bàn thờ là nơi linh thiêng thờ cúng ông bà tổ tiên, Thần Phật để phù hộ cho gia đình ăn nên làm ra, nhiều sức khỏe và bình an. Vì vậy gia chủ phải hết sức cẩn thận trong việc dọn dẹp, di dời tượng, lư hương… nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận trình cả năm của gia đình.

Dưới đây là chia sẻ của chuyên gia phong thủy Uyên Mi về việc dọn dẹp bàn thờ ngày Tết đúng cách, giúp gia chủ tránh phạm phải những điều cấm kỵ.