Cách dọn dẹp bàn thờ đúng chuẩn theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy để gia đạo bình an, sung túc

Tâm linh - Tử vi 07/01/2020 10:09

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) cho biết việc dọn dẹp bàn thờ ngày Tết vô cùng quan trọng, gia chủ cần chú ý để gia đạo bình an, tài lộc vượng sắc.

Bàn thờ là nơi linh thiêng thờ cúng ông bà tổ tiên, Thần Phật để phù hộ cho gia đình ăn nên làm ra, nhiều sức khỏe và bình an. Vì vậy gia chủ phải hết sức cẩn thận trong việc dọn dẹp, di dời tượng, lư hương… nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận trình cả năm của gia đình.

Dưới đây là chia sẻ của chuyên gia phong thủy Uyên Mi về việc dọn dẹp bàn thờ ngày Tết đúng cách, giúp gia chủ tránh phạm phải những điều cấm kỵ.

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Chuyên gia phong thủy Uyên Mi hướng dẫn cách dọn dẹp bàn thờ ngày Tết đúng chuẩn - Ảnh NVCC

Dọn dẹp bàn thờ vào những ngày cuối năm còn mang ý nghĩa “tống cựu nghênh tân”. Việc dọn dẹp giúp gia chủ tống đi những điều xấu, xui xẻo trong năm cũ và đón may mắn, điều tốt lành trong năm mới. Gia chủ cần chú ý chọn ngày trực trừ để dọn dẹp. Bởi ngày này sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi giúp gia chủ trừ đi những điều không tốt trong năm vừa qua.

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Gia chủ hãy cẩn thận trong việc dọn dẹp bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Quy trình dọn dẹp bàn thờ đúng chuẩn theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy:

  • Trước khi dọn dẹp, gia chủ phải tắm rửa sạch sẽ. Thắp 3 cây nhang xin ông bà tổ tiên, Thần Phật: “Hôm nay nhân dịp đón năm mới, gia chủ con xin được di dời mong chư vị bề trên hoan hỷ hoan xả”. Khi tàn nhang, gia chủ mới bắt đầu dọn dẹp.
  • Chuẩn bị 2 cái khăn sạch, mới: 1 cái lau bụi, 1 cái lau rượu pha nước. Bài vị, tượng Phật phải lau bằng rượu pha nước, tuyệt đối không được dùng xà phòng.
  • Dùng khăn sạch lau hết bụi bặm. Sau đó dùng chiếc khăn còn lại lau bằng rượu pha nước cho sạch sẽ.
  • Khi dọn dẹp lư hương nên chừa lại 3 chân nhang.
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Việc dọn dẹp bàn thờ đúng cách sẽ giúp gia chủ có nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Những điều kiêng kỵ khi dọn dẹp bàn thờ ngày Tết:

  • Tránh những ngày giờ xung khắc với gia chủ.
  • Tránh ngày xấu: Ngày Tam Nương (mùng 7, 17, 27) không được dọn dẹp hay đá động đến bàn thờ ở nhà.
  • Tránh để tượng Phật thờ cúng bị va chạm gãy đổ. Đây là điều vô cùng xấu khiến vận trình của cả nhà đi xuống.
  • Tránh di chuyển lư hương tùy tiện làm động đến phong thủy, vận may trong nhà.

Lưu ý: Kết thúc quá trình dọn dẹp, gia chủ cần phải chuẩn bị mâm hoa quả để cúng an vị. Muốn có một năm ấm no sung túc, lộc lá phủ phê, bạn nên biết dọn dẹp bàn thờ đúng cách.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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