Bị Thần Phật ‘quở trách’, những con giáp này làm ăn không khá lên được trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 15/01/2020 13:01

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, phạm phải điều cấm kỵ nên bị Thần Phật “quở trách”, năm 2020 làm ăn không khá lên, tiền bạc làm bao nhiêu cũng tiêu hết.

Tuổi Dậu

Năm Canh Tý, Dậu thuộc hạn tam tai nên làm gì cũng phải cẩn thận. Nhất là trong chuyện tiền bạc. Bạn tránh cho vay mượn để không xảy ra xích mích, ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Đồng thời trong công việc cũng nên hạn chế nói xấu sau lưng, chê bai đồng nghiệp.

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Dậu là con giáp xui xẻo trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến vận trình của bạn khá lao đao. Thậm chí còn vướng phải nhiều điều không hay, tiền mất tật mang, làm bao nhiêu tiêu cũng không đủ. Hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng quá kiêu ngạo. Dù có giỏi giang đến mấy cũng đừng khoe khoang hay dạy đời, chỉ trích ai.

Nếu được hãy giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, bạn sẽ nhận lại nhiều điều tốt đẹp, được yêu thương, quý trọng. Nói chung vận trình của Dậu trong năm Canh Tý vô cùng ảm đạm, tiền tài công danh đều lận đận.

Tuổi Mão

Mão là con giáp xui xẻo, vận trình vô cùng lận đận trong năm 2020. Những công sức bạn bỏ ra đều không như ý muốn, tiền làm mười đồng tiêu hết mười, thậm chí còn vay mượn khắp nơi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng không được như ý.

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Mão cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân vẫn tiếp tục một mình.  Người có người yêu sẽ chia tay vì cãi vã, xảy ra xung đột, tranh chấp trong một thời gian dài. Vì không hiểu nhau nên cả hai thường xuyên bất đồng quan điểm, cự cãi liên miên.

Còn người có gia đình, vợ chồng cãi nhau về vấn đề cơm áo gạo tiền, lương làm bao nhiêu cũng không đủ trang trải sinh hoạt phí trong nhà. Không những vậy con cái còn ngỗ nghịch, không nghe lời.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ có vận trình thảm nhất vì bị bề trên “quở trách”. Những cống hiến, thành tựu của bạn không được cấp trên công nhận. Đổi lại chỉ chuốc lại những khổ sở, tủi thân vì không được ai nể trọng. Dù giữ chức vụ khá lớn trong tập thể nhưng bạn lại đánh mất lòng tin của nhiều người. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

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Tỵ nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, đừng quá nóng vội trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Tỵ trong năm 2020, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh đón nhận và giải quyết, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Trong giao tiếp nên dĩ hòa vi quý, đừng đặt cái tôi cá nhân quá lớn ảnh hưởng đến mình lẫn công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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