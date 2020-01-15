Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ được liệt vào danh sách vàng được quý nhân, Thần Tài chiếu cố. Bạn kiếm tiền đỉnh, tiêu tiền cũng không kém. Trong công việc, những công sức của bạn được công nhận. Cấp trên trọng dụng đưa bạn lên vị trí lớn và đảm nhận chức vụ mà bạn mong muốn.

Có thể nói vận trình trong năm Canh Tý của bạn vô cùng vượng sắc, tiền có, tình cũng không thiếu. Chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều chuyển biến tốt đẹp. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Có nhiều người theo đuổi, vì vậy hãy chọn người thật sự tốt với mình.

Mùi là con giáp giàu sang, phú quý nhất trong năm 2020. Mọi công sức bạn làm đều thu về thành tựu đáng mong đợi. Bạn không còn sợ thiếu thốn cơm áo gạo tiền trong thời gian này. Mà có thể tha hồ mua sắm, trải nghiệm những điều tốt đẹp cho mình.

Mùi muốn tình có tình muốn tiền có tiền trong năm Canh Tý - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung đây là một năm đáng mong đợi nhất đối với những người tuổi Mùi. Công danh, tiền bạc, tình cảm đều diễn ra như bạn mong muốn. Muốn tình có tình, muốn tiền có tiền, mức lương thưởng tăng lên gấp nhiều lần so với giai đoạn trước đây. Vì vậy hãy tha hồ hưởng thụ, tận hưởng nhiều kỳ nghỉ tốt bên người mình yêu thương.

Tuổi Thân

Thân là con giáp giàu có bậc nhất trong năm 2020. Việc làm ăn kinh doanh của bạn nhận được nhiều thành tựu, nguồn lợi lớn. Còn những người làm công ăn lương sớm nhận được quyết định tăng lương, thưởng. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn với những người bạn. Nên tận dụng cơ hội này để phát triển, tìm được nguồn lợi cho mình.

Thân nên lợi dụng cơ hội đầu tư kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian sắp tới, bạn nên đầu tư vào nhà đất, bất động sản để làm giàu, kiếm tiền như bản thân mong muốn. Nói chung lời khuyên cho bạn là tận dụng cơ hội tốt, đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Tuy nhiên nên khôn khéo, đừng để bản thân vướng phải nhiều chuyện không hay trong chuyện tiền bạc. Làm gì cũng nên chừa lại cho mình đường lui.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm