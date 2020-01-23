Top con giáp đỉnh nhất năm Canh Tý: Tay trắng làm nên chuyện lớn, được nhiều người theo đuổi

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận được nhiều điều tốt lành. Vận trình của bạn một bước lên mây, không còn vướng khó khăn như trước đây. Nhất là trong công việc, bạn được cấp trên giao cho trọng trách lớn, đạt được thành tựu cực lớn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong chuyện tình duyên, bạn đi đến đâu cũng trở thành trung tâm nổi bật, nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác giới.

Những người nữ tuổi Mão dịu dàng, đoan trang nên được nhiều người yêu mến. Những người nam tuổi Mão ngày càng bảnh bao nên nhận được nhiều lời tỏ tình, theo đuổi của những cô gái. Nói chung vận trình của bạn trong năm 2020 vô cùng thuận lợi, tay trắng làm nên sự nghiệp lớn, chuyện tình duyên phơi phới.

Thân là con giáp thông minh, giỏi giang nên làm gì cũng đạt được thành tựu lớn. Khi còn trẻ, bạn làm gì cũng thành công. Đầu tư vào khoản nào cũng gặt hái được quả ngọt. Chuyện tình cảm cũng thuận lợi, vượng sắc, ít xảy ra trở ngại. Bạn khá thông minh nên khó có ai lợi dụng, hãm hại được bạn. Đến tuổi trung niên, bạn sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý.

Thân là con giáp thông minh nên được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2020, bạn là con giáp giàu có, nhận được nhiều lộc trời ban. Trong công việc, bạn không chỉ nhận được lời khen mà lương thưởng cũng tăng lên mức đáng báo động. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều bất ngờ đến với mình. Hãy biết tận dụng thời cơ tốt để đổi đời, làm giàu.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn, tốt tính nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhờ vậy mà khi khó khăn, bạn được mọi người giúp đỡ vượt qua dễ dàng. Bạn ít khi một mình đối mặt với những rắc rối.

Tuất là con giáp giàu có năm Canh Tý - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vận trình của bạn trong năm Canh Tý vô cùng vượng sắc, muốn tiền có tiền muốn tình có tình. Bạn sẽ giữ được chức vụ như ý muốn. Những nỗ lực của bạn bao lâu qua cũng được đền đáp xứng đáng, không còn vướng phải nợ nần. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng có nhiều biến chuyển tích cực. Vận đào hoa của bạn rực rỡ, nhận được nhiều lời tỏ tình.

*Thông chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm