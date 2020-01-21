Cách cúng Giao thừa và bài văn khấn đúng chuẩn chuyên gia phong thủy giúp tiền tài đổ về như nước năm Canh Tý

Đây là cách cúng Giao thừa và bài văn khấn đúng chuẩn của chuyên gia phong thủy giúp gia đạo bình an, tài lộc vượng sắc trong năm Canh Tý.

Dưới đây là cách cúng Giao thừa và bài văn khấn đúng chuẩn mà chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) đã chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình để gia đạo bình an trong năm Canh Tý.

Chuyên gia phong thủy bật mí bài văn khấn cúng Giao Thừa 2020 - Ảnh: NVCC

Cúng đêm Giao thừa là tập tục truyền thống của người dân Việt với ý nghĩa tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới. Đồng thời mọi người mong muốn được bề trên Thần Phật che chở, phù hộ cho gia đình bình an suốt một năm.

Theo chuyên gia, trong mâm cúng cần có gà vì đây là Thái Dương tượng trưng cho sự khởi đầu một năm mới thuận lợi, trừ khử những điều xấu. Gà là Dậu thuộc cung Đoài tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc.

Cúng gà tượng trưng cho sự khởi đầu, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, mâm lễ vật cần có giấy tiền vàng bạc, mâm ngũ quả, xôi, trà, rượu, đèn cầy, gạo muối, bánh chưng… Có thể cúng chay tùy theo gia đình. Thời gian cúng tốt nhất là thời khắc chuyển giao đúng 12 giờ.

Bài văn khấn đúng chuẩn chuyên gia

Khấn 3 nhóm bề trên: Chư vị Phật, Hoàng Thiên Hậu Thổ (đất đai), ông bà tổ tiên.

Hôm nay ngày… tháng… năm…

Họ tên người cúng…

Mời… (đọc danh hiệu của các vị bề trên)

Đệ tử thành tâm dâng lễ cúng... (tùy theo mâm vật lễ cúng của mỗi nhà)

Xin chư vị về nhận lễ cảm ứng chứng minh cho đệ tử

Cúng Giao thừa đúng cách giúp gia đạo bình an - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Khi cúng phải rót nước, trà, rượu ba lần và khấn ba lần.

Quy tắc cúng Giao thừa đúng là gia chủ phải đứng trong nhà quay mặt ra. Khi khấn vái phải vái bốn phương, trước sau trái phải.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp HƯỚNG THIỆN nên được bề trên ưu ái, trung niên vượng vận giàu sang vô đối Dưới đây là những con giáp lương thiện, có tâm hướng Phật nên được nhiều người yêu mến, vận mệnh cũng vô cùng hanh thông như ý, về trung niên càng vượng sắc, giàu sang bậc nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-cung-giao-thua-va-bai-van-khan-dung-chuan-chuyen-gia-phong-thuy-giup-tien-tai-do-ve-nhu-nuoc-nam-canh-ty-349158.html