Cách cúng Giao thừa và bài văn khấn đúng chuẩn chuyên gia phong thủy giúp tiền tài đổ về như nước năm Canh Tý

Tâm linh - Tử vi 21/01/2020 13:42

Đây là cách cúng Giao thừa và bài văn khấn đúng chuẩn của chuyên gia phong thủy giúp gia đạo bình an, tài lộc vượng sắc trong năm Canh Tý.

Dưới đây là cách cúng Giao thừa và bài văn khấn đúng chuẩn mà chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) đã chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình để gia đạo bình an trong năm Canh Tý.

cung giao thua 1
Chuyên gia phong thủy bật mí bài văn khấn cúng Giao Thừa 2020 - Ảnh: NVCC

Cúng đêm Giao thừa là tập tục truyền thống của người dân Việt với ý nghĩa tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới. Đồng thời mọi người mong muốn được bề trên Thần Phật che chở, phù hộ cho gia đình bình an suốt một năm.

Theo chuyên gia, trong mâm cúng cần có gà vì đây là Thái Dương tượng trưng cho sự khởi đầu một năm mới thuận lợi, trừ khử những điều xấu. Gà là Dậu thuộc cung Đoài tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc.

cung giao thua 2
Cúng gà tượng trưng cho sự khởi đầu, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, mâm lễ vật cần có giấy tiền vàng bạc, mâm ngũ quả, xôi, trà, rượu, đèn cầy, gạo muối, bánh chưng… Có thể cúng chay tùy theo gia đình. Thời gian cúng tốt nhất là thời khắc chuyển giao đúng 12 giờ.

Bài văn khấn đúng chuẩn chuyên gia

Khấn 3 nhóm bề trên: Chư vị Phật, Hoàng Thiên Hậu Thổ (đất đai), ông bà tổ tiên.

Hôm nay ngày… tháng… năm…

Họ tên người cúng…

Mời… (đọc danh hiệu của các vị bề trên)

Đệ tử thành tâm dâng lễ cúng... (tùy theo mâm vật lễ cúng của mỗi nhà)

Xin chư vị về nhận lễ cảm ứng chứng minh cho đệ tử

cung giao thua 3
Cúng Giao thừa đúng cách giúp gia đạo bình an - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Khi cúng phải rót nước, trà, rượu ba lần và khấn ba lần.

Quy tắc cúng Giao thừa đúng là gia chủ phải đứng trong nhà quay mặt ra. Khi khấn vái phải vái bốn phương, trước sau trái phải.

 *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp HƯỚNG THIỆN nên được bề trên ưu ái, trung niên vượng vận giàu sang vô đối

Top con giáp HƯỚNG THIỆN nên được bề trên ưu ái, trung niên vượng vận giàu sang vô đối

Dưới đây là những con giáp lương thiện, có tâm hướng Phật nên được nhiều người yêu mến, vận mệnh cũng vô cùng hanh thông như ý, về trung niên càng vượng sắc, giàu sang bậc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyên gia phong thủy đêm giao thừa cúng giao thừa năm 2020

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 43 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay