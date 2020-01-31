Sau Tết Canh Tý 2020: Top con giáp thịnh vượng bất ngờ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 31/01/2020 08:36

Dù Kỷ Hợi 2019 khổ cực đến mấy thì bước vào tử vi năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Nhờ phúc lộc trời cho, quý nhân tương trợ nên 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm Canh Tý 2020 này sẽ quơ tay là có tiền, sung sướng an nhàn, cả năm đại phát.

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Mùi sẽ tha hồ mua nhà sắm xe, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ khi bước chân vào tử vi năm 2020 đời Mùi đã bước sang trang mới, may mắn, sung túc gấp bội. Chẳng những cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, con giáp may mắn này còn được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng thuận lợi thành công.

Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, sung túc hơn người. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Mùi sẽ tha hồ mua nhà sắm xe, cứ thế mà giàu khiến ai cũng thầm hờn ghen với số tài sản mà Mùi sở hữu.

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Càng về cuối năm Sửu càng kiếm được bộn tiền, đếm sái tay cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Khổ tận cam lai, Canh Tý 2020 là năm giúp Sửu rũ bỏ vận đen, rước may mắn vào nhà. Sau những khốn khó cơ cực, những điều đen đủi và cả những kiếp nạn do tiểu nhân quấy phá thì giờ đây Sửu sẽ dễ dàng lấy lại những gì đã mất.

Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên ngay sau Tết Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, tương lai xán lạn đang chờ sẵn phía trước. Càng về cuối năm Sửu càng kiếm được bộn tiền, đếm sái tay cũng không hết.

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Con giáp bản lĩnh này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có mối quan hệ rộng, biết cách đối nhân xử thế và sáng tạo không ngừng trong công việc nên dù thuở đầu lập nghiệp trầy trật là thế nhưng sự nghiệp của Ngọ vẫn khiến nhiều người thán phục. Chậm mà chắc, Ngọ đã từng bước hoàn thành những kế hoạch bản thân ấp ủ mà chẳng cần cậy nhờ ai.

Từ 2020 đến hai năm sau, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp giàu sang này sẽ có tài lộc nhân đôi, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Đặc biệt, trong tháng 2/2020 con giáp bản lĩnh này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Ai cũng phải phát hờn với may mắn mà 3 con giáp giàu có này có được trong năm 2020, bởi không chỉ giàu sang sung túc, họ còn hạnh phúc ấm êm, muốn khổ cũng chẳng được.

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