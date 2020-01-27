3 con giáp tiền tài thăng hoa, của nả đầy nhà, ung dung hưởng lộc trong năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 27/01/2020 05:00

Sau Tết Canh Tý, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, đổi đời chỉ trong chốc lát.

Sách tử vi năm Canh Tý có nói, sau những ngày nghỉ Tết, trở lại với công việc top con giáp may mắn này sẽ có rất nhiều cơ hội đổi đời, tài lộc ập xuống đầu nên phát tài cực to, càng về cuối năm càng giàu sụ.

con giap may man 1
Hợi sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống rất chân thành. Họ dám nghĩ dám làm, chăm chỉ và cầu tiến nên đường công danh rộng mở, ngay từ thuở độc thân đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Bước sang tử vi năm Canh Tý, con giáp giàu có này sẽ như cá gặp nước, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, làm ăn thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Hợi hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cứ thế mà giàu.

con giap may man 2
Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, tài năng và rất nhanh nhẹn nên Thân chưa bao giờ ù lì ngồi chờ cơ hội đến với mình. Họ chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân, dám dấn thân và không sợ cực khổ nên sẽ làm nên chuyện lớn, tiền chất chật kho.

Kỷ Hợi 2019 mệt mỏi căng thẳng bao nhiêu thì Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng đại cát đại lợi bấy nhiêu. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thăng chức tăng lương là những gì Thân nắm chắc trong tay.

con giap may man 3
Mùi sẽ có năm mới ngập trong nhung lụa, phát tài cực to khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, khôn ngoan và rất biết cách đối nhân xử thế. Con giáp bản lĩnh này sẽ chẳng bao giờ vì lợi ích trước mắt mà phản bội những người mình tin yêu, càng không vì tiền tài mà làm những điều xấu xa.

Thẳng thắn, đường đường chính chính chinh phục từng mục tiêu mình đề ra nên sự nghiệp của Mùi phát triển vững vàng. Theo tử vi năm 2020, Mùi sẽ có năm mới ngập trong nhung lụa, phát tài cực to khiến ai cũng hờn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chỉ cần bước chân sang tử vi năm Canh Tý 2020, top con giáp may mắn nhất đời này sẽ đổi vận bất ngờ, chẳng những ăn nên làm ra mà còn tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

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