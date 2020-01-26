Sau mùng 1 Tết, 3 con giáp đổi vận ngoạn mục, cả năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 26/01/2020 05:00

Chỉ cần bước chân sang tử vi năm Canh Tý 2020, top con giáp may mắn nhất đời này sẽ đổi vận bất ngờ, chẳng những ăn nên làm ra mà còn tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Giàu nhanh đến chóng mặt, tiêu mãi cũng không hết tiền chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này.

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Sau Tết Canh Tý 2020 con giáp giàu có này mới bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn và rất khôn ngoan trong đối nhân xử thế. Họ được người người thương yêu, bề trên nuông chiều nên càng nỗ lực làm ăn càng kiếm được bộn tiền, ngay từ thuở độc thân đã tự làm đại gia.

Vậy nhưng, phải chờ sau Tết Canh Tý 2020 con giáp giàu có này mới bước vào thời hoàng kim của đời mình. Sau Tết Nguyên đán Mùi sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Nhờ thế, càng về cuối năm con giáp này càng đổi đời ngoạn mục, muốn nghèo cũng không được.

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Con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng, nhà xe chờ sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và có gan làm giàu nên Dần dư sức tự lực cánh sinh, một tay gầy dựng sự nghiệp. Dẫu khốn khó cơ cực, nếm trải không ít thất bại nhưng Dần vẫn dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình nên lộc lá sẽ ập xuống đời họ tới tấp.

Khổ tận cam lai, chỉ cần bước chân vào năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng, nhà xe chờ sẵn. Vậy nên, hiện tại có mệt mỏi đến mấy Dần cũng đừng nản lòng bởi tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước.

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Sửu có lộc lá đầy nhà, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là con giáp dĩ hòa vi quý, chịu thương chịu khó nên Sửu được quý nhân tương trợ, thần Phật nâng đỡ. Thấy khó khăn không chùn bước, thấy khổ cực không sợ hãi nên càng dấn thân Sửu càng gặt hái được nhiều thành quả đáng nể.

Kỷ Hợi 2019 may mắn bao nhiêu thì Canh Tý 2020 Sửu càng lộc lá đầy nhà, sung túc đủ đầy bấy nhiêu. Sau mùng 1 Tết âm lịch, con giáp này sẽ thành công gấp bội, tài lộc vượng phát, có tiền tỷ trong tay khiến ai cũng thầm ngưỡng phục.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này bạn sẽ có năm Canh Tý 2020 ngập trong nhung lụa, của nả chất đống, muốn khổ cũng không được.

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