4 con giáp vận đỏ như son, GIÀU SANG CHẠM ĐỈNH, thịnh vượng nhất năm 2020

Tâm linh - Tử vi 23/01/2020 05:00

Được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên 4 con giáp may mắn nhất năm 2020 này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm càng đại phát.

Phú quý phát tài, vận đỏ như son, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là phúc phần trời cho 4 con giáp may mắn nhất năm 2020 này.

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Làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn chính là phúc phần con giáp này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn, được hưởng nhiều phúc lành nhất trong lá số tử vi năm Canh Tý 2020. Dù Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp nhưng lại không phải là thời hoàng kim để con giáp này phát triển sự nghiệp. Thế nên, sang năm Canh Tý đời Mùi ắt sang trang.

Làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn chính là phúc phần con giáp này xứng đáng nhận được. Đặc biệt, nếu đang muốn thay đổi công việc hay thực hiện kế hoạch bấy lâu nay ấp ủ thì Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay để đếm tiền sái tay.

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Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ đổi đời sau một đêm, nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác. Trong khi thiên hạ chỉ chăm chăm gom góp của nả vào túi mình thì Hợi lại phát tâm làm việc thiện, sẵn lòng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khốn khó, cơ cực cần sự giúp đỡ.

Sống chân thành, tình cảm nên Hợi được bề trên chiếu cố, trời Phật thương yêu. Dù phải nếm trải không ít gian truân nhưng sau cùng, số tài sản mà Hợi có được sẽ khiến ai nấy trầm trồ. Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ đổi đời sau một đêm, nhà xe có đủ.

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Canh Tý 2020, con giáp này sẽ thắng lớn, tiền ùa vào nhà ào ào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bên ngoài lạnh lùng, ít nói là thế nhưng thực tế Tỵ là người sống vô cùng tử tế và biết đối nhân xử thế. Vậy nên, từ cấp trên, đối tác đến đồng nghiệp đều dành cho con giàp này những tình cảm tốt đẹp. Sự nghiệp của Tỵ nhờ thế mà thăng tiến nhanh chóng dù chẳng cần dựa dẫm vào ai.

Trong năm Canh Tý 2020, con giáp này sẽ thắng lớn, tiền ùa vào nhà ào ào. Nhờ sự tự tin, quyết đoán và bản lĩnh của mình nên càng về cuối năm Tỵ càng kiếm được bộn tiền, sung sướng như tiên.

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Tình tiền viên mãn, phúc lộc tề tựu nên Sửu chỉ việc an nhàn hưởng lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu chăm chỉ, cần cù và dám nghĩ dám làm nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng họ vẫn dư khả năng tự làm đại gia của chính mình. Trước khi qua ngưỡng 30 con giáp này đã có sự nghiệp ổn định, tương lai xán lạn.

Nhờ được bề trên chiếu cố Sửu sẽ có năm 2020 ngập trong nhung lụa. Tình tiền viên mãn, phúc lộc tề tựu nên Sửu chỉ việc an nhàn hưởng lộc trời cho.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tết Canh Tý 2020: 3 con giáp được thần tài xông đất, tiền chất chật két, phúc lộc ùa vào nhà

Tết Canh Tý 2020: 3 con giáp được thần tài xông đất, tiền chất chật két, phúc lộc ùa vào nhà

Ai khổ mặc ai, Tết Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này sẽ "vét sạch" ví thần tài, tiền tự chảy vào túi, cả năm thịnh vượng.

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