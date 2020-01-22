3 con giáp đạp trúng hũ vàng, rũ sạch vận đen, làm gì cũng kiếm được bộn tiền trong năm Canh Tý

Tâm linh - Tử vi 22/01/2020 09:51

Sang năm Canh Tý 2020, những con giáp may mắn này sẽ lọt vào mắt xanh của thần tài, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa, cả năm sung túc phú quý.

Phú quý ập xuống đầu, của nả chất chật nhà chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này.

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Tỵ sẽ làm một hưởng mười, tài lộc thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ tài năng, khôn khéo và có gan làm giàu. Nhờ thế, dù thất bại không ít lần, trầy da tróc vảy lắm phen nhưng Tỵ vẫn kiên định với con đường mình đang đi, gặt hái được những thành quả khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Xem tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, con giáp giàu có này sẽ là con cưng của thần tài, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, tháng 4/2020 Tỵ sẽ làm một hưởng mười, tài lộc thăng hoa rực rỡ, muốn nghèo cũng chẳng được.

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Càng về cuối năm Thìn càng đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chỉ cần bước chân sang năm Canh Tý 2020 đời Thìn sẽ sang trang mới, hân hoan, phấn khởi hơn rất nhiều. Những khúc mắc, khó khăn sẽ ở lại trong năm cũ để nhường chỗ cho may mắn, phú quý theo chân con giáp giàu sang này.

Nhờ có tài khí vây quanh, cát tinh chiếu mệnh nên Thìn sẽ làm đâu thắng đó, kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ công việc kinh doanh của mình. Càng về cuối năm Thìn càng đại cát đại lợi, tha hồ đếm tiền sái tay.

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Canh Tý 2020, con giáp này sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người có óc sáng tạo bất tận, có tầm nhìn và luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nên khó khăn, thất bại chẳng thể làm Ngọ chùn chân mỏi gối. Ngược lại, đấy chính là động lực để Ngọ phấn đấu không ngừng cho tương lai của mình.

Canh Tý 2020, con giáp này sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà. Thế nên, nếu được cấp trên giao cho một dự án khó nhằn thì Ngọ đừng ngần ngại nhận lấy, đấy chính là cơ hội nghìn năm có một để Ngọ đổi đời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Tử vi năm 2020: Top con giáp được thần tài chiếu cố, tiền chất đầy kho, nhà xe chờ sẵn

Tử vi năm 2020: Top con giáp được thần tài chiếu cố, tiền chất đầy kho, nhà xe chờ sẵn

Sách tử vi năm 2020 có nói, 3 con giáp này sẽ được thần tài rót lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, nhà xe chờ sẵn, muốn khổ cũng chẳng được.

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