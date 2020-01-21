Tử vi năm 2020: Top con giáp được thần tài chiếu cố, tiền chất đầy kho, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 21/01/2020 09:13

Sách tử vi năm 2020 có nói, 3 con giáp này sẽ được thần tài rót lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, nhà xe chờ sẵn, muốn khổ cũng chẳng được.

Trước đây khổ cực, gian truân bao nhiêu thì bước vào tử vi năm 2020 top con giáp may mắn này càng sung túc an nhàn bấy nhiêu. Càng về cuối năm họ càng phát tài phát lộc, tha hồ nằm trên đống vàng.

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Tý sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả con cháu ba đời tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, thông minh lại được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Tý sẽ có tử vi năm Canh Tý với tiền bạc rủng rỉnh, dư dả hơn người. Chỉ cần nắm bắt thời cơ trời cho để thăng tiến trong sự nghiệp thì Tý sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả con cháu ba đời tiêu không hết.

Từ tháng 2/2020 đời Tý sẽ sang trang mới, chẳng những bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu. Con giáp may mắn này còn hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được.

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Dần sẽ có tài vận thăng hoa, tương lai xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là người thông minh, bản lĩnh lại có gan làm giàu nên Dần sớm thành công, có công danh như ý. Tuy nhiên, chính vì sống tình cảm, quá chân thành nên không ít lần Dần bị người mà mình tin tưởng bày mưu tính kế hãm hại, cuỗm của họ không ít tiền bạc.

Sang năm Canh Tý, Dần cần đề cao cảnh giác kẻo tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường. Bảo vệ mình trước thị phi thì Dần sẽ có tài vận thăng hoa, tương lai xán lạn, càng về cuối năm càng phát tài phát lộc.

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Mặc ai khốn khó cơ cực Hợi vẫn nằm ngửa mà ăn, ung dung hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là người sống tình cảm, có trái tim ấm áp và rất thiện lương nên người tuổi Hợi được nhiều người thương yêu, bề trên phù trợ. Xem tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Hợi mở rộng kinh doanh hay đầu tư cho những kế hoạch mình đang ấp ủ.

Phúc khí ùa vào nhà nên con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi. Mặc ai khốn khó cơ cực Hợi vẫn nằm ngửa mà ăn, ung dung hốt bạc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Canh Tý 2020: 3 con giáp tài vận bùng nổ, cả năm may mắn, tha hồ gánh tiền về nhà

Canh Tý 2020: 3 con giáp tài vận bùng nổ, cả năm may mắn, tha hồ gánh tiền về nhà

Sách tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, 3 con giáp giàu có này không thành phụng cũng thành rồng, cả năm sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả, cứ thế mà đổi đời.

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