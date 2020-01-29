Năm Canh Tý hoan hỷ: 3 con giáp nằm trên đống vàng, tiền của bủa vây, mặc sức mà tiêu

Tâm linh - Tử vi 29/01/2020 05:00

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, những con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền, lộc lá phủ phê, muốn nghèo cũng không được khiến ai cũng hờn.

Những con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi thưởng thật, cứ thế mà giàu khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Mão sẽ có năm mới với tài lộc bủa vây, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành và biết trước biết sau. Dù khốn khó cơ cực đến mấy thì con giáp may mắn này vẫn dám đương đầu với thử thách, sống nhân nghĩa chân tình nên được quý nhân thương yêu, bề trên phù trợ.

Xem tử vi năm 2020 có nói, Mão sẽ có năm mới với tài lộc bủa vây, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

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Tý sẽ có nhiều cơ hội để phát huy năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài năng và nhạy bén với cơ hội trời cho nên người tuổi Tý dù lớn lên trong cơ cực cũng sẽ trưởng thành trong nhung lụa. Họ biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên, có tham vọng để đổi đời nên càng về hậu vận càng đủ đầy, dư dả.

Trong năm Canh Tý 2020 này, người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội để phát huy năng lực của mình. Thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà, cuối năm giàu sụ chính là phúc phần mà con giáp giàu sang này nhận được.

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Dậu làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu hiền lành, chăm chỉ và cố gắng từng ngày để cải thiện đời sống vật chất cho chính mình và gia đình. Nhờ thế, sau ngưỡng 35 con giáp này sẽ có của ăn của để, tình tiền viên mãn, hạnh phúc thăng hoa.

Canh Tý 2020 hỷ sự ập vào nhà sẽ giúp Dậu làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời. Từ giữa năm trở đi Dậu sẽ được quý nhân nuông chiều, nằm trên đống vàng, cuộc đời sang trang mới tươi đẹp, xán lạn bội phần.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Sau mùng 1 Tết, 3 con giáp đổi vận ngoạn mục, cả năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền

Sau mùng 1 Tết, 3 con giáp đổi vận ngoạn mục, cả năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền

Chỉ cần bước chân sang tử vi năm Canh Tý 2020, top con giáp may mắn nhất đời này sẽ đổi vận bất ngờ, chẳng những ăn nên làm ra mà còn tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

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