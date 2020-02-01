4 nàng giáp lụy tình nhất, càng yêu càng mù quáng, rước khổ đau vào người!

Phụ nữ thuộc 4 con giáp lụy tình này sẽ phải khổ vì đàn ông cả đời, nếu không sớm thay đổi sẽ khó lòng có được hạnh phúc.

Những con giáp lụy tình này có thể vì yêu mà quên mất chính mình, nào ngờ chính vì mù quáng mà khiến bản thân nếm trải không ít thiệt thòi, bất hạnh. Mùi chấp nhận hy sinh tất cả cho người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tuổi Mùi Mùi là nàng giáp sống tình cảm, chân thành và hết mực chung tình. Một khi đã đem lòng yêu thương ai họ sẽ dốc cạn tâm can, chấp nhận hy sinh tất cả để người mình yêu có được những gì tốt đẹp nhất.

Vậy nhưng, chính vì quá vượng phu ích tử, nuông chiều, săn sóc đối phương vồn vã nên Mùi lại không được xem trọng. Một nửa của họ sẽ trở nên thờ ơ, chán ngán và vô tâm đến mức khiến con giáp bất hạnh này phải khóc thầm nhiều đêm. Một khi đã rơi vào lưới tình thì nàng giáp này lại si tình đến đáng thương - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tuổi Tỵ Nổi tiếng là con giáp tài năng, khôn ngoan và có gan làm giàu nên phụ nữ tuổi Tỵ sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Kiếm được bộn tiền, công thành danh toại nên ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã nhà xe có đủ.

Thông minh, can trường là thế nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì Tỵ lại si tình đến đáng thương. Thậm chí, họ sẵn lòng thứ tha cho kẻ bội bạc chỉ vì sợ đánh mất người đàn ông mình yêu. Mão sẵn lòng thay đổi chính mình để làm hài lòng đối phương - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tuổi Mão Trời sinh người tuổi Mão sống thiện lương, hay làm việc thiện và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, con giáp may mắn này gặp rất nhiều phúc lộc trong đời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, nàng giáp lụy tình này lại đánh mất lý trí vì yêu. Họ sẵn lòng thay đổi chính mình để làm hài lòng đối phương mà quên mất rằng như thế chẳng khác nào đánh mất bản thân. Dậu đừng quên trân trọng chính mình kẻo đến khi biết thương thân thì đã muộn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tuổi Dậu Chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm nên nàng giáp này chính là người vợ hiền dâu thảo khiến chồng con đều tự hào. Thế nhưng, chính vì quá chú tâm lo toan cho gia đình mà Dậu lại chẳng còn chút thời gian dành cho mình. Thay vì hy sinh tất thảy cho người đàn ông mình yêu, Dậu đừng quên trân trọng chính mình kẻo đến khi xuống sắc, già nua chồng ngoại tình mới lo thương thân thì đã muộn. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Sau Tết Canh Tý 2020: Top con giáp thịnh vượng bất ngờ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa Dù Kỷ Hợi 2019 khổ cực đến mấy thì bước vào tử vi năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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