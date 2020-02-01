4 nàng giáp lụy tình nhất, càng yêu càng mù quáng, rước khổ đau vào người!

Tâm linh - Tử vi 01/02/2020 12:00

Phụ nữ thuộc 4 con giáp lụy tình này sẽ phải khổ vì đàn ông cả đời, nếu không sớm thay đổi sẽ khó lòng có được hạnh phúc.

Những con giáp lụy tình này có thể vì yêu mà quên mất chính mình, nào ngờ chính vì mù quáng mà khiến bản thân nếm trải không ít thiệt thòi, bất hạnh.

con giap luy tinh 1
Mùi chấp nhận hy sinh tất cả cho người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mùi

Mùi là nàng giáp sống tình cảm, chân thành và hết mực chung tình. Một khi đã đem lòng yêu thương ai họ sẽ dốc cạn tâm can, chấp nhận hy sinh tất cả để người mình yêu có được những gì tốt đẹp nhất.

Vậy nhưng, chính vì quá vượng phu ích tử, nuông chiều, săn sóc đối phương vồn vã nên Mùi lại không được xem trọng. Một nửa của họ sẽ trở nên thờ ơ, chán ngán và vô tâm đến mức khiến con giáp bất hạnh này phải khóc thầm nhiều đêm.

con giap luy tinh 2
 Một khi đã rơi vào lưới tình thì nàng giáp này lại si tình đến đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp tài năng, khôn ngoan và có gan làm giàu nên phụ nữ tuổi Tỵ sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Kiếm được bộn tiền, công thành danh toại nên ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã nhà xe có đủ.

Thông minh, can trường là thế nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì Tỵ lại si tình đến đáng thương. Thậm chí, họ sẵn lòng thứ tha cho kẻ bội bạc chỉ vì sợ đánh mất người đàn ông mình yêu.

con giap luy tinh 3
 Mão sẵn lòng thay đổi chính mình để làm hài lòng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống thiện lương, hay làm việc thiện và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, con giáp may mắn này gặp rất nhiều phúc lộc trong đời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng, nàng giáp lụy tình này lại đánh mất lý trí vì yêu. Họ sẵn lòng thay đổi chính mình để làm hài lòng đối phương mà quên mất rằng như thế chẳng khác nào đánh mất bản thân.

con giap luy tinh 4
Dậu đừng quên trân trọng chính mình kẻo đến khi biết thương thân thì đã muộn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu

Chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm nên nàng giáp này chính là người vợ hiền dâu thảo khiến chồng con đều tự hào. Thế nhưng, chính vì quá chú tâm lo toan cho gia đình mà Dậu lại chẳng còn chút thời gian dành cho mình.

Thay vì hy sinh tất thảy cho người đàn ông mình yêu, Dậu đừng quên trân trọng chính mình kẻo đến khi xuống sắc, già nua chồng ngoại tình mới lo thương thân thì đã muộn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Sau Tết Canh Tý 2020: Top con giáp thịnh vượng bất ngờ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa

Sau Tết Canh Tý 2020: Top con giáp thịnh vượng bất ngờ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa

Dù Kỷ Hợi 2019 khổ cực đến mấy thì bước vào tử vi năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   nàng giáp lụy tình con giáp bất hạnh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay