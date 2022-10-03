Tiền rót vào túi: 3 con giáp trong ngày đầu tuần phú quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 13:25

Đầu tuần nhuận phát giúp 3 con giáp này có lợi lộc khủng, duyên trúng độc đắc lớn, cơ hội đổi đời lên hương gần ngay trước mắt.

Tuổi Tuất

Tử vi vào đầu tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế sáng sủa, thăng tiến tương đối nhanh.

Tiền rót vào túi: 3 con giáp trong ngày đầu tuần phú quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giữa bạn và người yêu có nhiều điểm khác biệt, cả hai đều không muốn lùi bước nên dễ duy trì giai đoạn chiến tranh lạnh.

Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, tập trung vào công việc, giỏi suy nghĩ nâng cao chất lượng công việc, không ngừng cầu tiến và phát triển bản thân, sẽ sớm được lãnh đạo trọng dụng.

Vận trình tài lộc vào đầu tuần thể hiện qua công việc, tăng tiến tương đối nhanh, nhiều việc hanh thông, sắp có cơ hội thăng chức, tăng lương nên tiền bạc thu về ngày càng nhiều.

Tuổi Dần

Tiền rót vào túi: 3 con giáp trong ngày đầu tuần phú quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần kiếm được tiền nên có thể chi tiêu theo ý mình, không cần phải để ý đến những lời bàn tán của những người xung quanh.

Nhân duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi lên. Sẽ có người tìm đến tuổi Dần để nhờ vả. Con giáp này cũng có thể mở lòng giúp đỡ. Đây là lúc họ cần lòng tốt của tuổi Dần. Những ai đang có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm cũng có thể tranh thủ cơ hội này để ra mắt họ hàng hai bên gia đình.

Tuổi Dậu

Tiền rót vào túi: 3 con giáp trong ngày đầu tuần phú quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan xuất hiện, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Cát thần này sẽ giúp bạn có được cơ hội hợp tác với nhiều người có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Bản mệnh có thể sẽ trở thành trung tâm của nhóm và gặt hái được nhiều thành công.

Tài vận cũng được cải thiện nhờ những nỗ lực và sự tích lũy không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Thu nhập được đảm bảo tạo ra sự tự tin cho con giáp này. Nhờ vậy, bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong tháng 10 và tháng 11, vận tài rực rỡ luôn ở bên 3 con giáp sau đây nên chuyện làm ăn kinh doanh hay đường tài lộc cũng đều hanh thông trông thấy.

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