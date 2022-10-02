3 tuổi xui xẻo phạm Thái Tuế, cẩn trọng tiểu nhân phá hoại, tiền của đội nón ra đi trong hai ngày 3/10 - 4/10

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 22:35

Hai ngày 3/10 và 4/10 có lẽ sẽ có một vài rắc rối mà 3 con giáp sau đây không mong muốn, hãy đề cao cảnh giác để tránh rơi vào bẫy tiểu nhân, mất oan tiền của.

Tuổi Sửu

3 tuổi xui xẻo phạm Thái Tuế, cẩn trọng tiểu nhân phá hoại, tiền của đội nón ra đi trong hai ngày 3/10 - 4/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của cục diện Tương Hại trong hai ngày 3/10 và 4/10, người tuổi Sửu luôn cảm thấy ủ rũ, thiếu sức sống. Bản mệnh chẳng có hứng thú làm bất cứ việc gì, và dù có phải bắt tay vào làm gì đi chăng nữa, bạn cũng chỉ làm với tinh thần đối phó cho xong.

Sự bất cẩn có thể là nguyên nhân dẫn đến sai sót, và bạn có thể sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để khắc phục. Vì thế, bạn hãy cẩn thận ngay từ đầu, vừa tránh gây ảnh hưởng cho tập thể, vừa bớt được những phiền phức không cần thiết.

Tuổi Mão

3 tuổi xui xẻo phạm Thái Tuế, cẩn trọng tiểu nhân phá hoại, tiền của đội nón ra đi trong hai ngày 3/10 - 4/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày 3/10 và 4/10, người tuổi Mão phạm phải trực Thái Tuế. Mọi việc của con giáp này đều không thuận lợi, gặp không ít thị phi rắc rối. Người tuổi Mão đặc biệt thận trọng trong chuyện mối quan hệ với người thân trong gia đình. Rất dễ xảy ra việc trở mặt với thành viên trong gia đình.

Lời khuyên cho con giáp này nên hạ bớt cái tôi, biết khiêm tốn như vậy mới có thể hóa giải các mối quan hệ.

Tuổi Thìn

Xét về tình duyên, hai ngày 3/10 và 4/10 không suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

3 tuổi xui xẻo phạm Thái Tuế, cẩn trọng tiểu nhân phá hoại, tiền của đội nón ra đi trong hai ngày 3/10 - 4/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Hai ngày 3/10 và 4/10, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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