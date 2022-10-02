Tuổi Thìn sống hiền lành, tình cảm, dĩ hòa vi quý, hay nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu quý, có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua, gặp dữ hóa lành.

Tử vi nói rằng trong tháng 10 và tháng 11, tuổi Thìn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chướng ngại vật lớn khiến bản mệnh gục ngã. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết sớm. Đây vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội mở ra cho con giáp này thể hiện tài năng của mình.

Đa số người tuổi Thìn không ôm quá nhiều tham vọng. Họ mong muốn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Dù vậy, bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để tạo ra của cải vật chất giúp cuộc sống sung túc, ấm no.

Trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận của con giáp dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi luôn sống đơn giản, không cầu kì và chú trọng tiểu tiết. Tuy nhiên, đôi khi họ lại quá bất cần mà bỏ lỡ nhiều thứ xung quanh mình.

Mọi người xung quanh luôn cảm thấy những người cầm tinh con Hợi sẽ sống một cuộc sống an nhàn, không tranh đua và dễ hài lòng bởi trông họ có vẻ lười biếng. Nhưng thực ra, những người tuổi Hợi thường có tham vọng rất lớn, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chỉ bỏ thời gian và công sức ra cho những thứ mà họ thực sự cảm thấy nó xứng đáng. Tương lai của họ sẽ rất hạnh phúc bởi luôn được sống vì đam mê và làm những gì họ thực sự yêu thích.

Theo tử vi trong tháng 10 và tháng 11, những người tuổi Hợi có thể phát triển sự nghiệp cực kì thuận lợi và tạo nên những thành công đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thăng trầm trong đầu tháng 10. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt. Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 10 và tháng 11, bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy.

Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.