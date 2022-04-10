Thì ra LOẠI CÂY này giúp nữ CẢI SỐ TÌNH DUYÊN TRẮC TRỞ, sớm tìm được ĐỊNH MỆNH ĐỜI MÌNH

Số vượng vận đào hoa, nhân duyên tốt đẹp, nhiều người theo đuổi vốn rất đáng chờ mong nhưng nếu đào hoa quá vượng hoặc đào hoa với người đã có gia đình thì lại biến thành đào hoa dữ, cực kì không tốt lành.

Xét về mặt phong thủy, đào hoa tinh non nớt sợ nhất là thực vật có gai nhọn như cây xương rồng. Vì thế, đây chính là "vũ khí sắc bén" để cắt đứt trường khí xấu từ đào hoa sát.

Vì vậy, có thể nghĩ tới việc sử dụng các mẹo phong thủy để hóa giải, trong đó có việc dùng cây xương rồng đuổi đào hoa dữ rất hiệu quả.

Cách làm này nhằm làm giảm bớt đào hoa dữ, đào hoa sát (khí trường xấu trong các mối quan hệ nam nữ), tránh những mối duyên dây dưa, lằng nhằng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của chủ nhân.

Đây cũng là biện pháp để cắt đứt một mối quan hệ mà mình không mong muốn khiến ai đó luôn trong trạng thái "ngày lắm mối, tối nằm không".

Mỗi tuổi con giáp có 1 vị trí đặt cây xương rồng khác nhau

Mỗi tuổi khác nhau sẽ áp dụng cách thức cũng như chọn vị trí đặt cây xương rồng khác nhau. Cụ thể như sau:

Các tuổi thuộc Tam hợp Thủy cục gồm Thân, Tý, Thìn

Nên dùng cây xương rồng hoặc cây thiết mộc lan đặt ở Dậu vị (phương Tây).

Thân, Tý, Thìn thuộc Thủy cục, lấy cây có gai nhọn đặt ở phương Dậu Kim để ngăn đào hoa dữ, cản từ trường xấu.

Các tuổi thuộc Tam hợp Mộc cục gồm Hợi, Mão, Mùi

Dùng cây xương rồng hoặc thiết mộc lan đặt ở Tý vị (phương Bắc).

Hợi, Mão, Mùi thuộc Mộc cục, lấy thực vật có gai nhọn hoặc cây có sát ở Tý Thủy phương vị nhằm xua đuổi đào hoa.

Các tuổi thuộc Tam hợp Kim cục gồm Tị, Dậu, Sửu

Dùng cây xương rồng hoặc thiết mộc lan đặt ở Ngọ vị (phương Nam).

Nguyên lý hóa giải chính là sử dụng sức mạnh đuổi đào hoa vận của thực vật có sát khí ở Ngọ Hỏa để khắc Tị, Dậu, Sửu Kim cục.

Các tuổi thuộc Tam hợp Hỏa cục gồm Dần, Ngọ, Tuất

Dùng cây xương rồng hoặc thiết mộc lan đặt ở Mão vị (phương Đông).

Lấy Mão Mộc tăng sát nhờ thực vật đuổi đi đào hoa dữ, nhân duyên bất lợi của Dần, Ngọ, Tuất Hỏa cục.

Ảnh minh họa: Internet

Với người độc thân và chưa có ý định yêu đương thì sao?

Với người còn độc thân nhưng vẫn chưa có ý muốn tìm ý trung nhân hoặc đang vướng phải rắc rối tình ái, tay năm tay ba thì nên bày cây xương rồng ở bàn làm việc hoặc ở phòng ngủ, sẽ làm suy giảm đào hoa sát, giúp bạn tháo gỡ những rối ren tình cảm, giúp đường tình duyên thêm thuận lợi.

Trong nhà không muốn phạm đào hoa sát thì ở cửa hoặc ban công, cửa sổ hãy bày chậu cây xương rồng, hướng ra phía bên ngoài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.