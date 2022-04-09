Tử vi tuần mới (11-17/4), trời xanh chiếu cố, DẦN TỊ THÂN DẬU có tên, con giáp nào may mắn nhất?

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 19:10

Cùng tham khảo bài viết dưới đây xem con giáp gặp may mắn như thế nào nhé!

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới (11-17/4), trời xanh chiếu cố, DẦN TỊ THÂN DẬU có tên, con giáp nào may mắn nhất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần nhờ được Tam Hội cục che chở nên vận trình ngày mới khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ổn định. Bạn gần như không gặp khó khăn gì trong quá trình triển khai công việc, lại có đồng nghiệp và cấp trên luôn hết lòng tạo điều kiện.

Tuổi Tị

Tử vi tuần mới (11-17/4), trời xanh chiếu cố, DẦN TỊ THÂN DẬU có tên, con giáp nào may mắn nhất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong ngày được Thiên Tài độ mệnh, tuổi Tị có thể đón nhận tin vui về tài chính. Các khoản thu đến trong hôm nay chủ yếu là các khoản phụ như tiền thừa kế tài sản, thu hồi món nợ cũ, tiền hoa hồng... Niềm vui tới khá bất ngờ nên khiến tâm trạng của bạn mệnh phấn chấn ra mặt.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (11-17/4), trời xanh chiếu cố, DẦN TỊ THÂN DẬU có tên, con giáp nào may mắn nhất? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân nhận được sự hậu thuẫn từ Tam Hợp nên quý nhân vận khởi vượng, dễ dàng hoàn thành mọi việc như kế hoạch đã đặt ra. Hiệu suất tăng cao bất ngờ, bạn có thể bỏ xa đối thủ, tiến băng băng về phía trước. Con giáp này có thể được cấp trên tuyên dương nhờ thành tích dẫn đầu của mình.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (11-17/4), trời xanh chiếu cố, DẦN TỊ THÂN DẬU có tên, con giáp nào may mắn nhất? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Lục Hợp quý nhân trợ mệnh, người tuổi Dậu có một ngày làm việc năng suất và hăng say. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành triển khai các kế hoạch mới, tạo tiền đề vững chắc cho bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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