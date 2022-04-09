Tử vi (10/4/2022), top 5 con giáp được Bồ Tát phù hộ, DẦN có tin vui về tài lộc, TUẤT tình yêu gần ngay trước mắt

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 10:29

Tử vi ngày 10 dự báo những con giáp dưới đây sẽ gặp may mắn trong ngày này!

Tuổi Sửu

Tử vi (10/4/2022), top 5 con giáp được Bồ Tát phù hộ, DẦN có tin vui về tài lộc, TUẤT tình yêu gần ngay trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu có một ngày làm việc năng suất khi được Chính Ấn đứng bóng. Cát tinh này giúp bạn đưa ra những giải pháp kịp thời cho vấn đề đang tồn tại. Thông qua đó, bạn cũng khẳng định vai trò của mình trong tập thể. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm không được như ý.

Tuổi Dần

Tử vi (10/4/2022), top 5 con giáp được Bồ Tát phù hộ, DẦN có tin vui về tài lộc, TUẤT tình yêu gần ngay trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần được Thiên Tài che chở nên dễ đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi (10/4/2022), top 5 con giáp được Bồ Tát phù hộ, DẦN có tin vui về tài lộc, TUẤT tình yêu gần ngay trước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Ấn xuất hiện, công việc trong ngày này của người tuổi Thìn gần như không có gì phải lo lắng khi bạn đang phát huy bản lĩnh của mình khá tốt. Con giáp này biết cách vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn tích lũy qua nhiều lần “thực chiến” để giải quyết bất cứ vấn đề nào gặp phải trong hôm nay.

Tuổi Mùi

Tử vi (10/4/2022), top 5 con giáp được Bồ Tát phù hộ, DẦN có tin vui về tài lộc, TUẤT tình yêu gần ngay trước mắt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Ấn tương trợ, tuổi Mùi sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong môi trường làm việc hiện tại. Những ý kiến đề xuất của bạn đều được đưa ra thảo luận và nhận được đánh giá cao về tính sáng tạo cũng như tính khả thi, một vài kế hoạch có thể được áp dụng ngay.

Tuổi Tuất

Tử vi (10/4/2022), top 5 con giáp được Bồ Tát phù hộ, DẦN có tin vui về tài lộc, TUẤT tình yêu gần ngay trước mắt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày được Bán Hợp che chở, tin vui về tình duyên sẽ tới với Tuất. Chỉ cần bạn đủ chân thành, hạnh phúc rồi sẽ tới. Những người đã có đôi có cặp hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng để cho yêu thương trở nên phai nhạt vì những vấn đề chẳng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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