Tử vi (1-7/5), 5 con giáp được thần tài ưu ái phát thẻ vàng vào vòng chung kết con giáp may mắn

Đứng đầu trong top 5 con giáp may mắn đó chính là tuổi Ngọ. Bước sang năm mới Nhâm Dần, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Người tuổi Hợi vượt bậc về tiền bạc Ảnh: Internet

Nếu người tuổi Hợi gặp bất lợi tài chính thì tuần này sẽ hoàn toàn thay đổi. Theo tử vi, người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có kết hoạch ban đầu đạt kết quả tốt đẹp - Ảnh: Internet

Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định, liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc trong năm, đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Đó có thể là do có người tìm cách quấy phá, khiến công việc không được như ý muốn và ảnh hưởng phần nào đó tới tài lộc. Nếu bản thân luôn cẩn trọng, các bước tiến hành suy tính kỹ lưỡng thì người tuổi Tuất có thể vượt qua được khó khăn này.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nhanh tay bắt được thời cơ - Ảnh: Internet

Người tuổi này nổi bật với phẩm chất chu đáo, chăm chỉ và nhạy bén, khi có thời cơ đưa tới thì “nhanh tay” nắm bắt và sớm đạt được kết quả tốt. Dù không đón được thuận lợi và vận may về tài vận bằng 3 con giáp kể trên, nhưng có những chuyển biến đáng kể cho người tuổi Dậu.

Nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh, công việc của người tuổi này liên tục tốt lên và không có bất kỳ dấu hiệu của sự chững lại. Chỉ cần tập trung phát triển thành tựu đã có, “hầu bao” năm nay của người tuổi Dậu sẽ rủng rỉnh vô cùng.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có cú bứt phá trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Những cú bứt phá sự nghiệp của người tuổi Tỵ có thể mang tới nguồn tài chính tốt trong năm Nhâm Dần. Nếu như trước đây người tuổi này gặp khó khăn trong việc đưa ra những lựa chọn thì giờ đây có thể chủ động, mạnh dạn quyết định. Theo đó, gần như dự định nào cũng đạt được thành quả và tài chính trong năm tương đối tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm