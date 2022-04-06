Tử vi (11-17/4), những con giáp rồi vận may cũng hóa vận xui, cẩn thận lời ăn tiếng nói

Chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo tuần tới. Bản mệnh hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm.

Trong chuyện làm ăn, bản mệnh nên chậm mà chắc, không nên lo lắng, sốt ruột rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, khiến tiền bạc vốn đã không chảy về túi rồi lại còn phải tiêu tốn thêm cho các khoản chi phí khác.

Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, con giáp này cũng cần phải cẩn thận đồng nghiệp, đối thủ tìm cách hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh với mình.

Người làm công ăn lương hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chớ nên nghĩ cách hãm hại người khác kẻo cuối cùng “gậy ông đập lưng ông”.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia vẫn còn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Dường như, đôi bên vẫn muốn tranh giành sức ảnh hưởng nên lúc nào cũng đề cao cái tôi cá nhân, không chịu nhường nhịn cho đối phương.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cẩn thận lời ăn tiếng nói - Ảnh: Internet

Người tuổi Thìn thường thích tự ý làm mọi việc theo ý của mình, không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là nhất ấy mà nhiều khi, bạn tự đẩy mình vào rắc rối.

Những lúc như thế này, bạn cần tìm người đáng tin tưởng để chia sẻ, tâm sự, chớ nên vì ngại ngần mà giấu những điều mình còn chưa rõ trong lòng.

Người làm công ăn lương cần cẩn thận để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên để xảy ra sai sót rồi chính mình lại phải bù lỗ. Khi được người có kinh nghiệm hướng dẫn, bạn nên chú ý lắng nghe chứ không nên làm theo ý mình.

Người tuổi Thìn độc thân không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình. Chính vì vậy mà dù được giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng thường tỏ ra nóng nảy, bất cần.

Với người đã lập gia đình, có lẽ vì đã quá mệt mỏi với các công việc ngoài xã hội nên bạn chẳng còn thời gian quan tâm đến người ấy. Chính vì vậy, mối quan hệ của hai bạn đang ngày càng lạnh nhạt hơn, ai lo việc của người ấy.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dễ vướng sai xót ảnh hưởng đến chất lượng công việc - Ảnh: Internet

Sự chủ quan, lơ là có thể khiến người tuổi Mùi vướng phải nhiều sai sót, nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc khi bước sang tháng 4/2022. Mọi việc bạn làm, dù tốt hay xấu đều bị mọi người xung quanh chú ý, đừng vì sự lười biếng nhất thời khiến bạn đánh mất cơ hội được cất nhắc trong tương lai.

Thời gian này, bản mệnh cần hạn chế ký kết hợp đồng hoặc bắt tay vào thực hiện những kế hoạch lớn vào thời điểm này để tránh sơ suất, nhầm lẫn, gây hao tài tốn của.

Bạn và nửa kia của mình thường xuyên mâu thuẫn vì những lý do nhỏ nhặt. Nếu không chịu hạ cái tôi của mình xuống và bao dung cho đối phương nhiều hơn thì quan hệ đôi bên sẽ rất dễ bị rạn nứt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm