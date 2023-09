Tử vi (9-10/4) vào cuối tuần những con giáp này chuẩn bị "lên đồ" đón thần may mắn gõ cửa thăm nhà

Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý vào cuối tuần, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Đừng quá do dự hay lo lắng, bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.

Tài lộc có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cuối tuần vô cùng năng động - Ảnh: Internet

Người tuổi Dần sẽ có cuối tuần vô cùng năng động, có khả năng bạn sẽ phải đi công tác xa hay di chuyển giữa nhiều địa điểm làm việc, khó được cố định một chỗ.

Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, việc thường xuyên di chuyển sẽ giúp bạn được mở mang tầm nhìn, tăng cường ý tưởng sáng tạo và tránh được cảm giác nhàm chán.

Thử thách đặt ra cho bạn trong thời điểm này là nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh liên tục biến động mà vẫn làm tốt việc của mình.

Phương diện tài lộc không có gì phải lo lắng khi Chính Tài và Thiên Tài đều vượng. Bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn.

Vốn là con giáp tài giỏi, hãy tin tưởng vào bản thân và sử dụng khoản tiền này vào các kế hoạch đã đặt ra từ trước, bạn sẽ khiến tiền đẻ ra tiền đấy.

Đáng mừng hơn, dù thời điểm này bạn khá bận rộn nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tình cảm cá nhân mà ngược lại, mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn được củng cố thắm thiết hơn.

Còn với những người độc thân, con giáp may mắn cuối tuần này có thể thông qua mối quan hệ trong công việc tìm được nửa kia cho mình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đổi vận nhanh chóng chỉ trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh: Internet

Dậu là những người rất biết cách kiếm tiền. Con giáp này vô cùng nhạy bén và thông minh, ngoài ra Dậu còn có năng lực đặc biệt về tài chính. Người tuổi Dậu luôn tìm thấy cơ hội tốt lành cho mình ngay cả trong những tình huống cấp bách và khó khăn mặc dù những người khác thì lại không nhìn thấy cơ hội đó.

Tử vi cuối tuần này cho biết, người tuổi Dậu phất lên giàu sang, tài lộc đầy ấp. Công việc thuận lợi, con giáp này có khả năng chạm đến những thành công mà hiếm người cùng tuổi nào có được. Lợi nhuận thu về không ngớt, Dậu chẳng những xây dựng được cuộc sống dư dả cho bản thân mà còn giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.

Chính là con giáp phát tài, đổi vận nhanh chóng chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đó. Bản mệnh có được nhiều nguồn thu cùng tăng tiến, cả nguồn thu phụ và nguồn thu chính đều có những tín hiệu đáng mừng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nên chọn hướng xuất hành vào chủ nhật để gặp vận may - Ảnh: Internet

Thu nhập trong ngày thứ 7 chủ yếu là từ công việc chính, thế nên là tập trung làm việc cho tốt, đạt được hiệu quả cao nhé. Tiếp đó, chủ nhật chính là thời điểm tài lộc tuổi Mão bùng nổ đáng bất ngờ đó. Đó là lúc mà chuyện kinh doanh buôn bán của con giáp này lên hương, tài lộc ùn ùn kéo tới.

Nếu muốn tăng thêm vận may tài lộc cho mình thì nhớ chọn hướng xuất hành chủ nhật là hướng Đông Nam nhé. Đó là hướng của Tài thần, bạn sẽ được chở che, giúp trí óc tỉnh táo minh mẫn, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, phát huy được năng lực của mình để kiếm tiền bằng chính khả năng của bản thân.