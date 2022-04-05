Tử vi tuần này (4-10/4), những con giáp này “coi chừng” may mắn, số hưởng ôm trọn tình tiền chắc trong tay

Khi gặp khó khăn không thể giải quyết, hãy tham khảo thêm ý kiến của những người có kinh nghiệm. Việc thu thập ý kiến của đông đảo mọi người sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và khách quan nhất về vấn đề, từ đó có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Bạn đang kiểm soát mọi việc khá tốt bằng chính năng lực của mình, đồng thời bạn cũng thể hiện được khả năng quản lý xuất sắc, khiến lãnh đạo chú ý.

Tiền bạc không quá dồi dào nhưng đủ để bạn thoải mái chi tiêu, thậm chí là mua một vài món quà nhỏ cho bạn bè và người ấy. Hãy dành thời gian để bổ sung thêm kiến thức cho mình, đảm bảo khi cơ hội xuất hiện thì bạn có thể tự tin nắm bắt.

Chuyện tình cảm đôi lứa ổn định, dù thỉnh thoảng có xích mích nhưng không đáng kể, thậm chí, đó giống như một thứ gia vị cần có cho một mối quan hệ. Vào cuối tuần, người độc thân có thể sẽ đón nhận một vài bất ngờ lớn, cứ thoải mái tận hưởng và đón chờ điều ngạc nhiên đó nhé.

May mắn đứng về tuổi Dậu tuần này - Ảnh: Internet

Tuổi sửu

Tuổi Sửu có cơ hội được đón nhận nhiều tin vui trong tuần này, nhất là nữ mệnh. Bạn có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc hoặc được quý nhân là nữ giúp đỡ.

Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý trong tuần này, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Đừng quá do dự hay lo lắng, bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.



Phương diện công việc phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần đến giữa tuần vô cùng tươi sáng khi được Chính Ấn che chở.



Con giáp may mắn tuần này nên tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình.



Tài lộc có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

Nữ tuổi Sửu chuẩn bị đón nhận niềm vui tuần này - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nhận được cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Những người tuổi Thìn có tính cách kiên định, cá tính khá mạnh mẽ, đặc biệt là rất tham vọng có được một cuộc sống quyền lực và giàu có. Trong cuộc sống hay trong công việc, tuổi Thìn không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, họ chấp nhận mất mát và hy sinh để gặt hái được thành công như mong muốn. Năm 2022 này, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, chỉ cần họ vững tâm thì sự giàu có thịnh vượng ấy sẽ theo họ đến cuối đời.

Thời gian nửa đầu năm 2022 này, tuổi Thìn bất ngờ nhận được cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp, trước đây từng vất vả khó khăn thế nào, phải dùng mọi nỗ lực để vượt qua khó khăn thế nào thì từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn sẽ có quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn bất ngờ.

Bước vào tuần mới tới đây, tuần đầu tháng 4, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực, đầu năm tuy có chút khó khăn nhưng sau đó vận may cũng lội ngược dòng, giúp họ tìm được cơ hội cải thiện cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Bắt đầu từ tháng 4 này đến giữa năm, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân chiếu cố, giúp họ tìm được cơ hội đổi đời, những khó khăn từ tuần trước sẽ có hướng giải quyết, nhìn chung thời gian tới có khả năng đổi đời, mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm