Tử vi (4-10/4), những con giáp tiền lời tới tấp, một bước lên đời, tha hồ mang tiền về cho mẹ

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 21:32

Bạn đang lo lắng vì thu nhập dạo gần đây không có khởi sắc? Trong tuần này, những con giáp dưới đây đổi vận, tiền lời vô đầy túi.

Tuổi Dần

Tử vi (4-10/4), những con giáp tiền lời tới tấp, một bước lên đời, tha hồ mang tiền về cho mẹ - Ảnh 1
Tuổi Dần có túi tiền rủng rỉnh trong tuần này - Ảnh: Internet

Đây sẽ là một tuần năng động với người tuổi Dần. Bạn sẽ có nhiều việc phải hoàn thành dứt điểm ngay, đồng thời có thể sẽ phải đi công tác xa hoặc di chuyển địa điểm làm việc, khó được cố định một chỗ.

Tuy nhiên, việc thường xuyên di chuyển sẽ giúp bạn được mở mang tầm nhìn, tăng cường ý tưởng sáng tạo. Nếu bạn có thể nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh liên tục biến động mà vẫn làm tốt việc của mình, mức tiền lương, tiền thưởng sẽ chẳng phải lo thiếu.

Một số người trẻ tuổi còn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn.

Bản mệnh có thể thoải mái làm những việc yêu thích bằng số tiền mình đang sở hữu. Tin rằng nếu tìm ra đúng hướng đi, bạn hoàn toàn có thể phát tài.

Tuổi Mùi

Tử vi (4-10/4), những con giáp tiền lời tới tấp, một bước lên đời, tha hồ mang tiền về cho mẹ - Ảnh 2
Tuổi Mùi tuần này khá vượng, nhiều tiềm năng phát triển - Ảnh: Internet

Trong tuần mới, tuổi Mùi có thể sẽ bị cấp trên ngỏ lời tham gia 1 dự án nào đó. Mặc dù không có hứng thú lắm nhưng họ lại không biết phải nói lời từ chối sao cho không mất lòng sếp.

Với các tình huống như thế này, tuổi Mùi nên nghiên cứu kỹ và nếu thấy nó không phù hợp với bản thân thì hãy nói chuyện 1 cách rõ ràng, đừng nhận bất kỳ công việc gì vì sự nể nang, nó có thể gây ra những rắc rối lớn cho họ về sau.

Người tuổi Mùi có một tuần khá vượng tài, nhiều tiềm năng phát triển. Tài tinh xuất hiện tới tấp báo hiệu rằng dù làm nghề gì thì con giáp này cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến.

Tuổi Mão

Tử vi (4-10/4), những con giáp tiền lời tới tấp, một bước lên đời, tha hồ mang tiền về cho mẹ - Ảnh 3
Tuổi Mão có bước phát triển mới trong công việc - Ảnh: Internet

 

Mọi việc diễn ra trong tuần này đều có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Mão. Bạn đang đạt được những bước phát triển nhanh chóng trong công việc, thu được vô số kết quả tốt.

Bản mệnh cũng nhận được sự ủng hộ từ phía cấp trên vì có năng lực và khá quyết đoán trong quá trình làm việc.

Có thể bạn sẽ thấy khối lượng công việc tăng lên, bạn phải vất vả hơn so với mọi người, nhưng nếu bạn làm hết sức mình thì cuối cùng sẽ được đền đáp bằng khoản tiền xứng đáng.

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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