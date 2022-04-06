Tử vi (18-24/4) 3 con giáp này cứ thong thả, thần may mắn bất ngờ ập đến trở tay không kịp

Tuần mới dự báo sẽ mang lại nguồn động lực để con giáp tuổi Tý phát triển bản thân, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Bạn cũng có thể hoàn thành các dự án đang bị "tạm hoãn", và được cấp trên chú ý tới, khen ngợi. Thiên Tài ghé thăm từ đầu tuần mang lại tin vui tiền bạc nhưng xem ra bạn quá chủ quan và có phần tiêu xài hoang phí nên giữa tuần đã có thể gặp rắc rối rồi. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị lừa gạt vì sự cả tin của mình nữa đấy nhé. Về khía cạnh tình cảm hiện tại chưa có nhiều thay đổi nhưng người tuổi Tý độc thân đã tìm lại được niềm vui trong các cuộc hẹn hò thú vị. Trong khi đó, các cặp đôi thời gian này rất chịu khó dành thời gian cho nhau, hai người sẽ cùng nhau gặp gỡ bạn bè và người thân.

Điều quan trọng là phải giữ liên lạc và kết nối tốt với những người bạn đang hợp tác. Có thể xảy ra hiểu nhầm, vì vậy hãy chắc chắn rằng mọi người đều đang hoạt động theo đúng định hướng ban đầu. Nếu bạn cảm thấy bực bội vì làm quá nhiều, hãy nghĩ đến những cách để đơn giản hóa cuộc sống của bản thân

Tuổi Mùi có cơ hội thăng hoa trong tuần này - Ảnh: Internet

Tuần mới người tuổi Mùi quyết tâm xây dựng niềm tin mới. Nhờ thế mà bạn sẽ học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không còn quá cầu toàn với những lựa chọn của mình.

Để cuộc sống tốt hơn không chỉ dựa vào niềm tin mà còn ở hành động. Bản mệnh hãy nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thêm các hội thảo, các khóa học để giúp bản thân đạt được những mục tiêu đầy tham vọng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi có cơ hội thăng hoa trong tuần này khi hai người nhận ra rằng rất tâm đầu ý hợp. Có những chuyện hai bạn có thể hàn huyên mãi không dứt và quan trọng hơn cả là có cảm giác thấu hiểu.

Nhờ có Thái Âm cát tinh trợ mệnh nên con giáp tuổi Mùi lúc này có khá nhiều niềm tin tích cực từ cuộc sống cho đến tình yêu. Nhờ thế mà sức khỏe của bạn cũng đã khá hơn rất nhiều.

Tuổi Hợi

Thời điểm tuổi Hợi củng cố mối quan hệ trong công việc - Ảnh: Internet

Mọi việc diễn ra trong tuần này có vẻ rất có lợi cho con giáp tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc. Hãy cởi mở hơn với những thành viên trong đội nhóm của mình nhé.

Cộng thêm Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần nên tinh thần của bản mệnh rất tốt, cách nhìn nhận vấn đề của bạn cũng lạc quan và thoải mái hơn. Nhờ đó không có khó khăn nào có thể cản trở bạn trong thời gian này.

Trong tuần này, bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho các vấn đề trong mối quan hệ tình cảm. Việc bạn cần làm lúc này chính là dành thật nhiều thời gian ở bên người ấy để cùng nhau trò chuyện và thấu hiểu đối phương hơn. Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò như ý trong tuần.

Bách Việt chủ đào hoa cho thấy không ít người tuổi Hợi cảm thấy khó xử khi có những kẻ "theo đuôi" bạn nhưng tỏ thái độ không lành mạnh. Bạn cũng chẳng dám cho họ cơ hội vì sợ cuộc sống của mình bị phiền nhiễu vì người không biết điều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.