Tử vi (11-17/4), tuần tới những con giáp này ra đường dễ gặp định mệnh chân ái, yêu là cưới liền tay kẻo lỡ

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 01:20

Đừng đợi chân ái của đời mình nữa, nếu bạn thuộc top những con giáp dưới đây thì tuần sau sẽ là thời điểm vàng để một cuộc tình đẹp như mơ

Tuổi Hợi

Tử vi (11-17/4), tuần tới những con giáp này ra đường dễ gặp định mệnh chân ái, yêu là cưới liền tay kẻo lỡ - Ảnh 1
Tuổi Hợi được ông tơ bà nguyệt chiếu cố rất nhiều - Ảnh: Internet

Trong số các con giáp thì người tuổi Hợi vô cùng hiền lành, lương thiện nên họ được nhiều người yêu mến là dễ hiểu. Trong thời gian tới người tuổi Hợi được quý nhân sắp đặt nên sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình.

Những người tuổi Hợi còn độc thân được ông tơ bà nguyệt chiếu cố, nhân duyên rất nhiều, chịu khó hội họp sẽ gặp được người mình ngưỡng mộ trong lòng.

Nếu như đã có người mình thầm thương trộm nhớ, đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để thổ lộ tâm tình, cơ hội thành công sẽ rất cao. Mạnh dạn hơn, mới có thể nắm chặt được định mệnh của mình.

Tuy vậy, khi gặp được, tuổi Hợi cũng không nên quá vồn vã, vội vàng, có như vậy sau này mới sung sướng, hạnh phúc.

Tuổi Dậu

Tử vi (11-17/4), tuần tới những con giáp này ra đường dễ gặp định mệnh chân ái, yêu là cưới liền tay kẻo lỡ - Ảnh 2
Tuổi Dậu có nhiều người tỏ ý muốn kéo khoảng cách lại gần - Ảnh: Internet

Trong chuyện tình cảm, là con giáp may mắn nên người tuổi Dậu độc thân tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, để nhiều người thấy được ưu điểm của mình, vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy.

Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo.

Tuổi Tý

Tử vi (11-17/4), tuần tới những con giáp này ra đường dễ gặp định mệnh chân ái, yêu là cưới liền tay kẻo lỡ - Ảnh 3
Cơ hội vàng để tuổi Tý hẹn hò với đối tượng thầm thương trộm nhớ - Ảnh: Internet

Tam Hợp xuất hiện là thời điểm tốt cho các cuộc trò chuyện với người yêu, bạn đời giúp kết nối và xây dựng, củng cố mối quan hệ. Nếu chưa có một nửa, đây là lúc mang đến cho bạn cơ hội hẹn hò, gặp gỡ với đối tượng mình thầm thương, trộm nhớ.

Trong khi những người xung quanh tuổi Tý có tầm nhìn không được xuất sắc cho lắm thì bạn lại thực sự nhạy bén, có tầm nhìn xa, nhất là khi có Chính Quan nâng đỡ. Vậy thì hãy đến chia sẻ với họ kinh nghiệm, ai đó đang rất chờ đợi những ý kiến góp ý của bạn đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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