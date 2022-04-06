Tử vi (24-30/4), 3 con giáp này cứ chill đi, tuần lễ cuối tháng này, tình tiền cùng một lúc va vào.

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 13:05

Tuần lễ cuối tháng 4 nhiều may mắn, tình tiền nối tiếp ập đến 3 con giáp này. Tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Tuổi Dần

Tử vi (24-30/4), 3 con giáp này cứ chill đi, tuần lễ cuối tháng này, tình tiền cùng một lúc va vào. - Ảnh 1
Tuổi Dần nhận ra năng lực bản thân trong công việc - Ảnh: Internet

Tử vi dự báo Thái Dương trợ giúp, người tuổi Dần trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà bạn tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra năng lực chuyên môn của bản thân đã được nâng cao.

Công việc vượng nhất ở thời điểm giữa tuần. Thiên Ấn cho thấy bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Đây cũng là lúc thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng.

Vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Kiếp Tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Đừng chủ quan với với những lời mời mọc béo bở, mù quáng tin người là mất tiền đó.

Vận trình tình cảm của những chú Hổ có nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian này. Bạn và nửa kia của mình dù bận rộn công việc nhưng vẫn đành nhiều thời gian cho nhau.

Tuổi Thân

Tử vi (24-30/4), 3 con giáp này cứ chill đi, tuần lễ cuối tháng này, tình tiền cùng một lúc va vào. - Ảnh 2
Tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tích cao - Ảnh: Internet

Người tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tích cao, được cấp trên ghi nhân và tạo cơ hội cho bạn tiếp tục thể hiện khả năng của mình.

Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức, bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của mình.

Phương diện tài lộc cũng có chuyển biến đáng kể. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị.

Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy.

Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm và ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi (24-30/4), 3 con giáp này cứ chill đi, tuần lễ cuối tháng này, tình tiền cùng một lúc va vào. - Ảnh 3
Tuổi Dậu hợp tác kinh doanh diễn ra xuôn sẻ - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian này, người tuổi Dậu dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Phong cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Trên phương diện tài lộc, người làm ăn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu.

Trong chuyện tình cảm, là con giáp may mắn tháng 4/2022 nên người tuổi Dậu độc thân tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, để nhiều người thấy được ưu điểm của mình, vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy.

Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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