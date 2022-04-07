Tử vi (29-30/4), 2 ngày cuối tháng, 3 con giáp này tài lộc lênh láng, may mắn tràn trề

Bước vào 2 ngày cuối tháng 4, Thái Dương cát tinh mang đến may mắn cho người tuổi Sửu. Cát khí vượng, những chú Trâu có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Tuần này tài lộc của tuổi Sửu cũng khá vượng, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vào cuối tuần vì có thêm Thực Thần tạo cho nhiều cơ hội thu tài lộc về tay.

Đầu tuần có Ấn Quan kết hợp, con giáp này hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa những nhiệm vụ được giao dù có “khó nhằn” đến đâu. Đó là nhờ ý chí và quyết tâm cao độ đối với mục tiêu của con giáp này. Đương nhiên quá trình đó không thể tránh được khó khăn, bởi làm gì có con đường đi đến thành công nào trải hoa hồng nhưng bản mệnh đều có thể vượt qua hết thảy.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu bình ổn. Gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, hai bạn vẫn cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, bạn có thể tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đấy.

Tuổi Mão

Ảnh: Internet

Theo tử vi tuần mới, tuần này là một tuần vô cùng may mắn cho người tuổi Mão, cho dù bạn là ai hay làm công việc gì đi chăng nữa. Là người sống có trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc, đây là lúc bạn sẽ nhận được quả ngọt.

Công việc của con giáp may mắn tuần này tiến triển tốt đẹp, những khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ, bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt và xử lý vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. Những gì bạn đã và đang làm được cấp trên đánh giá rất cao.

Vấn đề tài chính cũng sẽ làm bạn hài lòng. Đặc biệt, cuối tuần là thời điểm hái ra tiền với người làm ăn, tuy nhiên, bạn phải nhanh nhẹn nắm bắt nếu muốn thu về khoản tiền như ý. Sao Bách Việt xuất hiện hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tình cảm thú vị cho bản mệnh.

Với các cặp đôi, đối phương đang có ý định dành cho bạn nhiều điều bất ngờ và lãng mạn. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để cả hai có thể “hâm nóng tình cảm” với nhau.

Người độc thân cũng sẽ có những rung động ngọt ngào với đối tượng mới quen, cả hai đều cảm nhận sức hút rõ rệt từ đối phương nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Ảnh: Internet

Hai ngày cuối tháng 4, tuổi Tỵ được sao Thiên Đức che chở sẽ có tin vui bất ngờ về công việc. Có thể các dự án bạn đưa ra nhanh chóng được cấp trên phê duyệt, hoặc có người được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Không những vậy, bạn cũng sẽ mở rộng thêm được các mối quan hệ ngoại giao và có thêm những người bạn mới.

Có thể nói sự nghiệp của tuổi này trong thời gian trước mắt sẽ có những bước khởi sắc ngoạn mục, mọi khó khăn, sai lầm đều được giải quyết triệt để, dọn đường cho Tỵ chạm tay vào thành công.

Đường tài lộc khá ổn định. Nếu như thời gian trước, bạn khá chật vật khi phải chi tiêu sao cho hợp lý thì hiện tại, bạn có phần dư dả hơn và có thể nghĩ cho các kế hoạch tương lai.

Việc đầu tư cũng khá thích hợp trong tuần này, nhưng tốt nhất là bạn nên tiến hành các kế hoạch đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Chuyện tình cảm ngày một thăng hoa khi nửa kia bắt đầu biết quan tâm đến bạn nhiều hơn. Tình cảm của hai bạn lớn dần theo năm tháng. Bạn đã xác định được đây là người mình muốn nắm tay đi tới cuối cuộc đời nên sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.