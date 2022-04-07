Tử vi 7 ngày nữa, 3 con giáp này không được thần may mắn "độ", phải tự "độ" lấy mình

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 09:00

Trong 7 ngày tới, những con giáp sau đây cần chú ý cẩn thận lời ăn tiếng nói và sức khỏe, vận xui có thể đến bất cứ lúc nào.

Tuổi Tý

Tử vi 7 ngày nữa, 3 con giáp này không được thần may mắn 'độ', phải tự 'độ' lấy mình - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Vận trình tình cảm và tài lộc hôm nay sa sút, cảm thấy bấn loạn trước bạn bè khác giới, vận thế không tốt nên không thu hút được sự chú ý của người khác phái, tình cảm khó nảy nở.

Vận trình công việc hôm nay chung chung, cơ hội học hỏi tích cực ập đến, có khả năng thành công nhưng lại không có nhân duyên nên không giành được cơ hội cho mình, khó gặt hái được thành quả lớn. Vận trình tài lộc bình thường, có cơ hội kiếm tiền, thu lợi ích nhưng phải tự mình nắm lấy, nỗ lực mới có kết quả tốt.

Tuổi Sửu

Tử vi 7 ngày nữa, 3 con giáp này không được thần may mắn 'độ', phải tự 'độ' lấy mình - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Tử vi hôm nay của người tuổi Sửu sa sút, không chỉ áp lực công việc ngày càng tăng, rắc rối liên miên mà cảm xúc tiêu cực cũng trầm trọng, đầu óc lơ mơ, phải tự mình giải quyết các vấn đề.

Vận trình tình cảm và tài lộc đều giảm sút, cần phải nghiêm túc hơn, nhân duyên không lý tưởng với người khác phái, khó gặp được người hợp ý, có thể gây ra một số hiểu lầm với người khác phái, tình cảm thăng trầm. V

Vận trình tài lộc trong công việc hôm nay giảm sút, không có lợi cho việc cạnh tranh dự án, dễ sinh mâu thuẫn với đối thủ, có thể mắc sai lầm vì điều này. Vận trình tài lộc tương đối ổn, có khả năng kiếm tiền nhưng cũng dễ hao tiền vì bị cạnh tranh, hoặc vì anh em, bạn bè..

Tuổi Dậu

Tử vi 7 ngày nữa, 3 con giáp này không được thần may mắn 'độ', phải tự 'độ' lấy mình - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Vận trình tình cảm giảm sút, cần hạn chế ghen tuông. Người độc thân dễ bị người khác hiểu lầm, cần vượt qua nhiều trở ngại mới nảy sinh tình cảm.

Vận trình công việc tương đối chung chung, bản thân không nắm chắc phương hướng, rất dễ lười biếng, có sự quan tâm của quý nhân, nhận được đánh giá có lợi nhưng lại dễ bực tức trong chuyện riêng tư, dễ bị kiềm chế, chèn ép.. Hôm nay tài lộc tăng tiến, có tài kiếm tiền, nâng cao hiệu quả nhanh chóng, lại dễ được người lớn tuổi quan tâm và tặng quà.

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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