Tử vi (11-17/4), top 3 con giáp CÓ LỘC ập đến bất ngờ, không làm mà vẫn có ăn, ai gặp cũng xin vía

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 19:05

Sắp kết thúc tuần cũ, mọi tiêu cực đã qua đi. Đón chào tuần mới, 3 con giáp dưới đây sế có tài lộc ập đến bất ngờ, không làm vẫn có ăn.

Tuổi Mùi

Tử vi (11-17/4), top 3 con giáp CÓ LỘC ập đến bất ngờ, không làm mà vẫn có ăn, ai gặp cũng xin vía - Ảnh 1
Tuổi Mùi có tài lộc khởi sắc - Ảnh: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hòa đồng, dễ gần, thích kết bạn. Họ có khả năng giao tiếp tốt, giỏi xử lý các tình huống xã hội nên được lòng mọi người. Trong công việc, họ chăm chỉ, tận tụy, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý từ người khác.

Con giáp tuổi này học hỏi từ những thất bại, trở ngại. Vì vậy, càng về sau, họ lại càng vững vàng và trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Thời gian gần đây, người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trong công việc do tác động ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn khiến họ khá mất bình tĩnh, lo lắng.

Tuy nhiên, trong tuần tới, tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Tuổi Sửu

 

Tử vi (11-17/4), top 3 con giáp CÓ LỘC ập đến bất ngờ, không làm mà vẫn có ăn, ai gặp cũng xin vía - Ảnh 2
Tuổi Sửu có tài lộc bùng nổ - Ảnh: Internet

 Con giáp tuổi Sửu là người cần cù, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Họ thường là người nói ít, làm nhiều, ít biểu lộ cảm xúc của bản thân. Người tuổi này tốt bụng và chân thành, cởi mở và rộng lượng. Vì vậy, họ được nhiều người yêu mến.

Tuần tới đây, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu cần nỗ lực nhiều hơn. Con giáp này nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được lời mời làm việc hoặc tìm được công việc phù hợp hơn.

Nhờ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, họ dễ thương lượng được mức lương khá cao. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Thân

Tử vi (11-17/4), top 3 con giáp CÓ LỘC ập đến bất ngờ, không làm mà vẫn có ăn, ai gặp cũng xin vía - Ảnh 3
Tuổi Thân có cơ hội đầu tư hợp tác - Ảnh: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thuộc tuýp người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, gần gũi nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, con giáp này là người cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Thân nổi bật ở tính kiên trì, nhẫn nại, họ không vì thấy khó khăn mà nản lòng nhụt chí.

Tử vi tuần tới đây, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng. Sáng kiến, ý tưởng của họ đã được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng.

Tuổi Thân làm kinh doanh cũng nhận được những cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn, con đường làm giàu ngày càng rộng mở.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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