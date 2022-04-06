Tử vi nửa cuối năm 2022, top 5 con giáp hợp vía kết hôn, bên nhau trọn đời, "độ" luôn công danh rạng rỡ

Theo các chuyên gia phong thủy, nửa cuối năm 2022 sẽ mang đến ảnh hưởng rất tích cực cho những người tuổi Hợi, cực kỳ phù hợp cho những ai muốn bắt đầu cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái. Do đó, nếu bạn thuộc tuổi Hợi và đang ở trong 1 mối quan hệ hòa hợp và ổn định, bạn có thể tính đến việc về chung 1 nhà với người thương của mình. Thời điểm kết hôn phù hợp có thể là ngay mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, bản mệnh này có thể yên tâm vì năm Nhâm Dần là 1 năm rất lộc lá cho họ, và họ hoàn toàn có lý khi chọn đây là năm để kết đôi, nhất là khi nữ tuổi Hợi lại lấy được nam tuổi Thìn thì hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn.

Đặc biệt, dù 1 số thành viên trong gia đình có thể có ý này, ý khác để làm lung lay quyết định của mình thì họ cũng sẽ không thành công, vì người tuổi Hợi một khi đã lên kế hoạch thì sẽ không thay đổi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khiến người khác ngưỡng mộ về tình duyên của họ - Ảnh: Internet

Trong năm Nhâm Dần, là 1 trong những con giáp có vận số lên hương, công danh tài lộc như ý, tuổi Tuất còn khiến những người khác phải ngưỡng mộ vì đường tình duyên của họ được cho là cũng rất suôn sẻ.

Do Tuất với Dần là 1 cặp con giáp vô cùng tương hợp, nên Dần sẽ hỗ trợ, bảo vệ và mang lại nhiều điều tốt lành cho Tuất. Chính vì thế, trong năm nay, nếu có thể thành gia lập thất thì người tuổi Tuất sẽ may mắn nhân đôi, vừa có hạnh phúc viên mãn, gia đạo cát tường, lại có sự nghiệp và tài lộc hanh thông, phát đạt.

Người tuổi Tuất là những người giàu lòng vị tha, luôn biết cách thấu hiểu và nhường nhịn người khác, thế nên lấy được họ thì phần lớn gia đình sẽ yên ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, nếu người tuổi Tuất lại lấy được người tuổi Sửu nữa thì hôn nhâm sẽ càng viên mãn, vì Tuất và Sửu có nhiều điểm chung, đều là những người vừa tốt bụng lại có EQ cao, rất biết cách đối nhân xử thế.

Tuổi Tý

Tuổi Tý công danh, sự nghiệp viên mãn - Ảnh: Internet

Dưới sự hỗ trợ và dẫn dắt của năm Dần, những người tuổi Tý sẽ gặp may mắn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả đường tình duyên. Nửa cuối năm nay là tốt nhất cho những người tuổi Tý kết hôn. Chính vì thế, nếu đã sẵn sàng với lựa chọn hiện tại, những người tuổi Tý độc thân có thể cân nhắc và thay đổi tình trạng hiện tại của mình.

Đặc biệt, tử vi học có nói, thời điểm thuận lợi nhất cho những người tuổi Tý bước vào cuộc sống hôn nhân là từ ngày 25/5 cho đến ngày 28/9. Và họ cũng dễ có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc nhất nếu 1 nửa còn lại của họ thuộc tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ hoặc tuổi Tuất.

Tuổi Thìn

Mở ra nhiều mối quan hệ tốt lành cho tuổi Thìn - Ảnh: Internet

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, nửa cuối năm nay là một năm hoàn hảo, mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho những người tuổi Thìn còn độc thân. Do đó đây là một tin tốt với những ai muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình.

Đặc biệt, với những ai đã có ý trung nhân thì có thể xem xét đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới. Trong khi đó, những người vẫn chưa có đối tượng thích hợp cũng có thể tham gia nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ để tăng khả năng thành công.

Tuổi Mão

Tuổi Mão và bạn đời chung thủy, ngưỡng mộ nhau - Ảnh: Internet

Dưới ảnh hưởng của năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mão sẽ bước ra khỏi cái vỏ bọc rụt rè và e ngại của họ, trở nên chủ động và linh hoạt hơn, sẵn sàng đón nhận những bước tiến mới trong cuộc sống, bao gồm cả việc kết hôn. Nếu kết hôn trong năm nay, hôn nhân của người tuổi Mão sẽ được cho là hạnh phúc viên mãn, 2 vợ chồng luôn yêu thương, chung thủy và ngưỡng mộ nhau.

Về tính cách, người tuổi Mão sẵn sàng chia sẻ các công việc nhà cửa với bạn dời của mình và sẽ là bậc cha mẹ lý tưởng khi họ luôn biết thấu hiểu con cái. Nếu trong năm nay, người tuổi Mão kết đôi được với người tuổi Tý, Sửu hoặc Thân thì hạnh phúc sẽ càng tròn đầy hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.