Tháng 5 tới, những con giáp này nên xem tử vi trước khi ra đường, cẩn thận tiểu nhân va pha

Chia buồn với người tuổi Thìn vì bạn là con giáp bị tiểu nhân quấy phá trong tháng 5, như vậy tức là để gặt hái được thành công, bạn sẽ cần cố gắng rất nhiều chứ không thể nghĩ đến chuyện “ngồi mát ăn bát vàng”.

Nếu còn chưa có kinh nghiệm nhiều trong các lĩnh vực đầu tư thì bạn chớ nên kiêu ngạo, khinh suất. Hãy dành thời gian để tích lũy kiến thức, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh chạy theo hiệu ứng đám đông kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân lúc nào không biết.

Quá trình làm ăn của bạn vướng phải không ít cản trở, khó khăn, vì thế người làm đầu tư, kinh doanh nên từ bỏ ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn để tránh tình trạng lợi bất cập hại, dễ rơi vào cảnh thua lỗ, khó thu hồi vốn.

Người làm công ăn lương cũng phải khá mất công mất sức nếu muốn khẳng định bản thân. Đôi lúc bạn vướng phải cạnh tranh của đối thủ, bị người khác chơi xấu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ đến việc đầu hàng.

Hãy coi những trắc trở ấy là động lực để tiến về phía trước. Có thể sự cố gắng của bạn không thể đem lại kết quả ngay lập tức, song thời gian sẽ dần dần cho bạn câu trả lời thuyết phục.

Tuổi Thân

Tiểu nhân luôn rình rập tìm cách ám hại người tuổi Thân - Ảnh: Internet

Do kẻ tiểu nhân luôn rình rập tìm cách ám hại mà người tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn khoảng thời gian trước đó khá nhiều. Tháng 5 này, bạn mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi.

Trong thời điểm vận quý nhân kém sắc, bạn tốt nhất không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh, cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực, tìm ra cơ hội trong khó khăn.

Người làm công ăn lương nhận thấy công việc hiện tại có nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại thường xuyên bị kẻ tiểu nhân điều tiếng nên bạn không được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, dù đạt thành tích tốt những vẫn khó mà thăng tiến.

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều bất lợi trong đầu tư buôn bán. Bản mệnh bị kẻ xấu phá hoại nên công việc khó tiến triển, dễ mắc phải rắc rối trong việc hợp tác làm ăn.

Vì thế, bạn chớ nên tin người một cách quá dễ dàng, có muốn khởi nghiệp, tự đứng trên đôi chân của mình thì cũng cần hết sức cẩn thận, tránh hành động bốc đồng, mù quáng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cẩn thận khi đưa ra quyết định - Ảnh: Internet

Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong tháng 5 này phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân. Do vậy, bạn làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Việc bạn cần làm bây giờ là luôn giữ bình tĩnh trong mọi việc, ngay cả khi có mâu thuẫn, tranh cãi nổ ra, chớ nên nói năng thiếu suy nghĩ, gây phật lòng người khác.

Nếu bạn xây dựng được những mối hệ xã giao hài hòa hơn thì công việc cũng sẽ bớt cản trở phần nào, thậm chí đến cuối năm, bạn có thể thoát khỏi vòng vây hung hiểm, chạm tay tới cơ hội khẳng định giá trị bản thân, được thăng chức, tăng lương.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn chứ không nhất thiết phải đi theo những lối mòn đã vạch sẵn từ trước.

Có điều, con giáp bị tiểu nhân quấy phá tháng 5 cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm