Tử vi tuần mới (11-17/4), những con giáp dưới đây mang năng lượng “đào hoa” cực mạnh, càng quét trái tim crush lay động

Xin chúc mừng những con giáp dưới đây, khả năng có người yêu trong tuần này.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, cực kỳ đào hoa đối với những người tuổi Dậu. Bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và giao lưu kết bạn, đặc biệt là với những người khác giới. Đây cũng là thời điểm con giáp này nhận được cực nhiều sự quan tâm và chú ý của mọi người, bạn sẽ trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện và luôn tỏa sáng trong đám đông. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò trong thời gian này, hãy lắng nghe lời mách bảo của con tim để tìm được ý trung nhân phù hợp cho mình nhé!

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, đặc biệt may mắn với những người tuổi Ngọ, nhất là trong đường tình duyên. Những ưu điểm và thế mạnh của bạn sẽ có cơ hội được phát huy tối đa trong tháng này. Từ đó, sẽ có nhiều người chú ý và quan tâm đến bạn hơn. Tháng này cũng mang đến cho bạn nhiều tự tin và dũng khí để chủ động theo đuổi chuyện tình cảm. Hãy mạnh dạn tiến đến và tìm kiếm hạnh phúc cho mình nhé các bạn tuổi Ngọ.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đầy hứng khởi và những điều bất ngờ thú vị. Nhờ có sao đào hoa soi chiếu nên đi đến đâu bạn cũng trở nên nổi bật và tỏa sáng bất ngờ. Mọi người sẽ nhận ra những điều đáng yêu, hấp dẫn từ bạn đồng thời không thể cưỡng lại sức hút mà bạn mang đến. Điều bạn cần làm đơn giản là “bật đèn xanh” để tạo cơ hội cho chính mình ngay trong tháng này nhé!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi (29-30/4), 2 ngày cuối tháng, 3 con giáp này tài lộc lênh láng, may mắn tràn trề Những chuyện không vui sắp qua đi, 2 ngày cuối tháng 4, top 3 con giáp này chuẩn bị chờ đón may mắn sắp sửa ập đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-tuan-moi-11-17-4-nhung-con-giap-duoi-day-mang-nang-luong-dao-hoa-cuc-manh-cang-quet-trai-tim-crush-lay-dong-460879.html